Hasil Final Indonesia Masters 2026: Gagal Taklukkan Ganda Putra Malaysia, Raymond/Joaquin Raih Runner-up

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, harus merelakan gelar juara Indonesia Masters 2026 jatuh ke tangan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Dalam laga final yang berlangsung di Istora Senayan, Raymond/Joaquin menyerah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026) sore WIB, Raymond/Joaquin memulainya dengan baik. Pasangan muda Indonesia itu ungguli Goh/Izzuddin dengan skor 8-6.

Namun, Goh/Izzuddin berhasil keluar dari tekanan. Pasangan Malaysia itu membalikkan keadaan menjadi unggul 11-9 atas Raymond/Joaquin di interval gim pertama.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Usai jeda, Raymond/Joaquin masih cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan. Pasangan ranking 23 dunia itu tertinggal dari Goh/Izzuddin dengan skor 13-16.

Raymond/Joaquin terus memangkas jarak menjadi 18-19. Tapi sayangnya upaya mereka belum berbuah manis karena menelan kekalahan 19-21 dari Sze Fei/Izzuddin di gim pertama.