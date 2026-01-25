Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Haru Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Tolak Tawaran Latih 3 Negara Asia demi Tebus Waktu untuk Keluarga

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |12:45 WIB
Kisah Haru Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Tolak Tawaran Latih 3 Negara Asia demi Tebus Waktu untuk Keluarga
Simak kisah haru pebulu tangkis Mohammad Ahsan yang menolak tawaran melatih demi keluarga (Foto: Instagram/@just_itinee)
A
A
A

KISAH haru pebulu tangkis Mohammad Ahsan menarik untuk diulas. Sebab, ia menolak tawaran melatih di tiga negara Asia demi menebus waktu yang hilang bersama keluarga.

Ahsan memutuskan pensiun sebagai pemain pada Januari 2025. Ia gantung raket setelah belasan tahun berkarier di dunia tepok bulu, lengkap dengan kenangan manis serta pahitnya.

1. Cocok Jadi Pelatih

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan pensiun. foto aldhi chandra

Semasa aktif bermain, Ahsan merupakan pebulu tangkis berprestasi. Deretan gelarnya cukup mentereng termasuk tiga kali juara dunia bulu tangkis. Rekam jejak ini membuatnya disegani.

Pengalamannya tidak main-main. Maka dari itu, Ahsan dinilai sangat cocok untuk jadi pelatih. Pria kelahiran Sumatra Selatan tersebut mengaku sempat ada tawaran untuk melatih, tak lama setelah pensiun.

"Tujuan pensiun memang mau istirahat dulu. Kita enggak tahu tapi ke depan, memang tahun ini mau komitmen istirahat, buat keluarga dulu, terus memang benar-benar menikmati. Dulu kan sudah puluhan tahun, tahun depan enggak tahu," ungkap Ahsan saat ditemui di Daddies Arena, Agustus 2025.

2. Keluarga

Menariknya, sang partner yakni Hendra Setiawan justru langsung mengambil tawaran sebagai pelatih. Sementara, Ahsan masih pikir-pikir karena merasa butuh komitmen tinggi dan tidak mau meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu lama.

"Belum tahu pokoknya tahun ini (2025) belum siap untuk komitmen (menjadi pelatih), jadi kalau namanya komitmen kita benar-benar komitmen. Memang komitmen waktu, komitmen mungkin buat melatih juga. Itu masih belum," terang Ahsan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197387/ricky_subagja_bersama_cica_andjani-cvIJ_large.jpg
Kisah Asmara Ricky Subagja: Sang Legenda Ganda Putra yang Temukan Kebahagiaan Bersama Istri Cantik Beda 26 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197075/loh_kean_yew_begitu_polos_dan_tidak_tahu_hendra_setiawan_adalah_juara_olimpiade-Xcop_large.jpg
Kisah Kepolosan Loh Kean Yew, Awalnya Tak Tahu Jika Hendra Setiawan juara Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197058/simak_kisah_loh_kean_yew_yang_ternyata_doyan_nasi_padang_dan_fasih_berbahasa_indonesia-Ve7y_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Singapura Loh Kean Yew, Ternyata Doyan Nasi Padang dan Fasih Berbahasa Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196916/simak_kisah_sedih_tong_sin_fu-bt1u_large.jpg
Kisah Sedih Tong Sin Fu, Aset Bulu Tangkis yang Dibuang Indonesia tapi Bawa China Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196909/berikut_lima_rekor_legenda_bulu_tangkis_rudy_hartono_yang_bikin_gempar_dunia-tN0I_large.jpg
5 Rekor Legenda Bulu Tangkis Rudy Hartono yang Bikin Gempar Dunia, Nomor 1 Gelar Terbanyak di All England!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196932/ye_zhaoying-dMg5_large.jpg
Kisah Tragis Ye Zhaoying: Rival Abadi Susy Susanti yang Namanya Dihapus dan Terbuang dari Tanah Kelahirannya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement