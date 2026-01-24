Lolos Semifinal Indonesia Masters 2026, Jafar/Felisha: Target Kami Juara!

GANDA campuran bulu tangkis Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, mengungkap arti semifinal pertama di Istora Senayan. Keduanya menargetkan gelar juara di arena legendaris tersebut.

Jafar/Felisha menembus semifinal Indonesia Masters 2026. Duet Indonesia itu melenggang ke empat besar setelah mengalahkan jagoan Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue di Istora Senayan, Jakarta pada Jumat 23 Januari 2026 sore WIB.

1. Jafar/Felisha Menang Dramatis di Perempatfinal Indonesia Masters 2026

Jafar dan Felisha lolos semifinal Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Tampil di depan pendukung sendiri, Jafar/Felisha memenangkan pertarungan sengit tiga game dengan skor 13-21, 22-20, dan 21-16. Kemenangan ini membuat Jafar/Felisha mengunci tiket semifinal pertama di Istora Senayan.

Felisha mengungkapkan sangat senang dengan kemenangan ini. Ia mengatakan, semifinal belum berarti banyak jika tidak berhasil mencapai target yang diinginkan.

"Karena dari hasil-hasil yang sebelumnya banyak, kita banyak kalah di awal gitu. Terus hasilnya kurang baik lah," ujar Felisha kepada awak media, termasuk Okezone di Istora Senayan, Jumat 23 Januari 2026.

"Ya emang inilah yang diinginkan, emang ini yang dituju. Tapi, ya baru semifinal belum selesai. Kita siapin lagi besok supaya target kita tercapai," sambungnya.