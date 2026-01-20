Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Dijuluki Istora Boy, Nomor 1 Loh Kean Yew

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |21:03 WIB
3 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Dijuluki Istora Boy, Nomor 1 Loh Kean Yew
Tunggal putra asal Thailand, Loh Kean Yew. (Foto: Instagram/lohkeanyew)
A
A
A

ADA 3 atlet bulu tangkis dunia yang dijuluki Istora Boy yang menarik untuk dibahsa. Istora Senayan bukan sekadar arena pertandingan bagi para pebulu tangkis dunia, melainkan panggung yang memiliki ikatan emosional khusus dengan para penggemar di Tanah.

Saking akrabnya hubungan para pemain asing dengan publik Jakarta, muncul julukan khusus bagi mereka, yakni "Istora Boy". Kehadiran para Istora Boy ini pun kerap kali ditunggu, termasuk di Indonesia Masters 2026 yang digelar pada 20-25 Januari 2026.

Julukan Istora Boy pun diberikan kepada atlet luar negeri yang memiliki kharisma luar biasa dan dicintai oleh Badminton Lovers Indonesia. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Dijuluki Istora Boy:

1. Loh Kean Yew (Singapura)

Loh Kean Yew. (Foto: Instagram/lohkeanyew)
Loh Kean Yew. (Foto: Instagram/lohkeanyew)

Menempati urutan pertama adalah tunggal putra asal Singapura, Loh Kean Yew. Juara Dunia 2021 ini mendapatkan julukan Istora Boy setelah mencuri perhatian di Indonesia Masters 2022.

Loh Kean Yew dikenal memiliki interaksi yang unik dengan penonton. Ia pernah membalas sorakan fan dengan goyangan raket yang santai seolah menikmati atmosfer Istora.

Reputasinya sebagai jawara dunia yang menaklukkan Kidambi Srikanth di final Kejuaraan Dunia 2021 membuatnya tetap menjadi magnet utama setiap kali menginjakkan kaki di Jakarta.

2. Chou Tien Chen (Taiwan)

Chou Tien Chen. Humas PP PBSI
Chou Tien Chen. Humas PP PBSI

Tunggal putra andalan Taiwan ini adalah salah satu pemain yang paling emosional dengan julukan Istora Boy. Kedekatannya dengan publik Indonesia memuncak setelah laga dramatis melawan Loh Kean Yew di semifinal Indonesia Masters 2022.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196512/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-Xiwr_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Sabar/Reza dan Leo/Bagas Kompak Segel Tiket 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196490/rachel_allessya_bersama_febi_setianingrum-s4uM_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Siti/Zahra dan Rachel/Febi Melaju, Isyana/Rinjani Terhenti di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196478/anthony_sinisuka_ginting-FVIQ_large.jpg
Awali Perjuangan dari Kualifikasi, Anthony Ginting Akui Sempat Demam Panggung di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196450/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-BYbv_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Tampil Agresif, Fajar/Fikri Amankan Tiket 16 Besar Usai Libas Wakil Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196426/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-EqgU_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Tampil Perkasa di Istora, Raymond/Joaquin Pulangkan Wakil Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196409/anthony_ginting_lolos_ke_32_besar_indonesia_master_2026_inabadminton-Ddfk_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Anthony Ginting Lolos 32 Besar Usai Hajar Kantaphon Wangcharoen!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement