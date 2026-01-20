3 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Dijuluki Istora Boy, Nomor 1 Loh Kean Yew

ADA 3 atlet bulu tangkis dunia yang dijuluki Istora Boy yang menarik untuk dibahsa. Istora Senayan bukan sekadar arena pertandingan bagi para pebulu tangkis dunia, melainkan panggung yang memiliki ikatan emosional khusus dengan para penggemar di Tanah.

Saking akrabnya hubungan para pemain asing dengan publik Jakarta, muncul julukan khusus bagi mereka, yakni "Istora Boy". Kehadiran para Istora Boy ini pun kerap kali ditunggu, termasuk di Indonesia Masters 2026 yang digelar pada 20-25 Januari 2026.

Julukan Istora Boy pun diberikan kepada atlet luar negeri yang memiliki kharisma luar biasa dan dicintai oleh Badminton Lovers Indonesia. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Dijuluki Istora Boy:

1. Loh Kean Yew (Singapura)

Loh Kean Yew. (Foto: Instagram/lohkeanyew)

Menempati urutan pertama adalah tunggal putra asal Singapura, Loh Kean Yew. Juara Dunia 2021 ini mendapatkan julukan Istora Boy setelah mencuri perhatian di Indonesia Masters 2022.

Loh Kean Yew dikenal memiliki interaksi yang unik dengan penonton. Ia pernah membalas sorakan fan dengan goyangan raket yang santai seolah menikmati atmosfer Istora.

Reputasinya sebagai jawara dunia yang menaklukkan Kidambi Srikanth di final Kejuaraan Dunia 2021 membuatnya tetap menjadi magnet utama setiap kali menginjakkan kaki di Jakarta.

2. Chou Tien Chen (Taiwan)

Chou Tien Chen. Humas PP PBSI

Tunggal putra andalan Taiwan ini adalah salah satu pemain yang paling emosional dengan julukan Istora Boy. Kedekatannya dengan publik Indonesia memuncak setelah laga dramatis melawan Loh Kean Yew di semifinal Indonesia Masters 2022.