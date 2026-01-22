Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Menangi Perang Saudara, Ana/Trias Tumbang dari Ganda Putri Jepang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |12:41 WIB
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Menangi Perang Saudara, Ana/Trias Tumbang dari Ganda Putri Jepang
Jafar dan Felisha lolos ke perempatfinal Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

SEBANYAK tiga wakil Indonesia telah menuntaskan pertandingan di babak 16 besar Indonesia Masters 2026. Mereka adalah Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindiya Wardana dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. 

1. Jafar/Felisha Bungkam Dejan/Bernadine

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

Perang saudara tersaji di sektor ganda campuran, yakni Jafar/Felisha versus Dejan/Bernadine. Duel tersebut tersaji di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026) pagi WIB. 

Dua pasangan Pelatnas Cipayung itu bertarung sengit dalam tiga game. Namun pada akhirnya, Jafar/Felisha merebut kemenangan dengan skor 10-21, 21-11, 21-10. 

Kemenangan ini membawa Jafar/Felisha melaju ke perempatfinal Indonesia Masters 2026. Di babak tersebut, mereka akan menantang pasangan unggulan keempat dari Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue. 

2. Ana/Trias Gagal Lewati Hadangan Ganda Putri Jepang

Sayangnya, laju mulus itu tidak berhasil didapat Ana/Trias. Ganda putri Indonesia itu takluk dari Arisa Igarashi/Miyu Takahashi asal Jepang. 

 

