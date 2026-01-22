Jakarta Diguyur Hujan sejak Pagi, Penonton Tetap Antusias Saksikan Indonesia Masters 2026

Para penonton tetap antusias menyaksikan langsung Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan meski Jakarta diguyur hujan deras sejak pagi (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis (22/1/2025) pagi WIB tak menyurutkan antusiasme penonton untuk menyaksikan Indonesia Masters 2026 Super 500 di Istora Senayan. Mereka tetap berbondong-bondong datang langsung ke arena.

Pantauan di lokasi, penonton tetap ramai memasuki area Istora Senayan. Hujan dan genangan tak menyurutkan para penonton untuk menyaksikan wakil Tanah Air bertanding di babak 16 besar Indonesia Masters 2026.

1. Payung dan Jas Hujan

Penonton Indonesia Masters 2026 tetap antusias meski hujan deras (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Dengan menggunakan payung atau jas hujan plastik, penonton menembus derasnya hujan untuk sampai ke Istora Senayan. Mereka tampak menggulung celana dan memeluk tas sambil berlari kecil demi mempercepat langkah.

Sebelum masuk ke tribune penonton, para pengunjung terlebih dahulu menuju tempat penukaran tiket. Tidak ada penumpukan di loket. Mereka dengan sabar mengantre tiket yang diubah menjadi gelang.

2. Tertib

Para penonton yang membawa payung dan membawa benda lain yang dilarang terlebih dahulu menitipkannya ke tempat penitipan sebelum masuk ke dalam tribune. Pihak penyelenggara sudah menyediakan area penitipan barang sehingga penonton tak perlu khawatir barangnya hilang.