Luncurkan Tim, Trackhouse Racing Pakai 2 Livery di MotoGP 2026!

TRACKHOUSE Racing MotoGP Team resmi meluncurkan tim jelang MotoGP 2026. Yang menarik, motor Aprilia RS-GP milik Ai Ogura dan Raul Fernandez akan menggunakan dua corak atau livery sepanjang musim ini.

1. Ikonik

Livery pertama mengusung tema Gulf dengan dominasi biru muda yang dipadukan aksen oranye ikonik. Corak ini direncanakan tampil di beberapa seri pilihan, yakni MotoGP Thailand, Brasil, Indonesia, Malaysia, dan Italia.

Desain tersebut mendapat sambutan antusias dari kedua pembalapnya. Sementara itu, livery kedua tampil dengan nuansa biru yang dipadukan blok hitam serta corak kuning.

“Ini sangat keren, saya tak sabar keluar ke trek dengan desain ini. Semoga kalian juga menyukainya,” tutur Ogura dikutip dari laman resmi MotoGP, Kamis (22/1/2026).

"Saya jatuh cinta dengan livery ini. Saya juga dapat podium perdana ketika memakai livery ini. Fantastis memiliki warna ini lagi tahun ini,” ujar Fernandez.

Dari sisi teknis, Aprilia RS-GP disebut mengalami perkembangan signifikan, terutama pada sektor aerodinamika. Kehadiran Fabiano Sterlacchini sebagai Direktur Teknik Aprilia membawa perubahan besar.