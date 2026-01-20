Kalahkan Leylah Fernandez, Ini 2 Calon Lawan Janice Tjen di Babak Kedua Australia Open 2026

Janice Tjen akan menantang pemain top dunia lain di babak kedua Australia Open 2026. (Foto: Instagram/@janicetjen)

SIAPA lawan Janice Tjen di babak kedua atau 64 besar Australia Open 2026 yang digelar Rabu, 21 Januari 2026? Janice Tjen masih harus menunggu lawan yang bakal dihadapi. Ia akan menantang pemenang duel Karolina Pliskova (Republik Ceko) vs Sloane Stephens (Amerika Serikat), yang tengah bermain.

Calon lawan Janice Tjen di babak 64 besar Australia Open 2026 memiliki karier yang luar biasa. Karolina Pliskova merupakan runner-up French Open 2016 dan runner-up Wimbledon 2021. Sloane Stephens lebih gila lagi, yang mana pernah memenangkan trofi US Open 2017 nomor tunggal putri!

1. Janice Tjen Juga Turun di Nomor Ganda Putri Australia Open 2026

Janice Tjen tidak hanya beraksi di sektor tunggal putri saja pada Australia Open 2026. Ia masih akan bertanding di sektor ganda putri dengan menggandeng pemain Polandia, Katarzyna Piter.

Duet Janice/Piter datang ke Australian Open 2026 dengan modal ciamik berupa kesuksesan meraih gelar WTA 250 Hobart International 2026 akhir pekan lalu. Mereka juara usai mengalahkan duet Belgia dan Republik Ceko, Magali Kempen/Anna Siskova dengan skor 6-2 dan 6-2 di Hobart International Tennis Centre, Sabtu, 17 Januari 2026.

Hari ini, Janice/Piter akan menantang jagoan tuan rumah, Daria Sergeyevna Kasatkina/Arina Ivanovna Rodionova di babak pertama Australia Open 2026.