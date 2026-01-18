Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ihsan Maulana Mustofa, Rekan 1 Angkatan Jonatan Christie dan Anthony Ginting yang Kini Jadi Asisten Pelatih di Pelatnas PBSI

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |06:33 WIB
Kisah Ihsan Maulana Mustofa, Rekan 1 Angkatan Jonatan Christie dan Anthony Ginting yang Kini Jadi Asisten Pelatih di Pelatnas PBSI
Simak kisah Ihsan Maulana Mustofa yang dulu seangkatan dengan Anthony Ginting, kini jadi pelatih di Pelatnas PBSI (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Ihsan Maulana Mustofa menarik untuk diulas. Sebab, rekan satu angkatan Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting itu kini jadi asisten pelatih tunggal putra pratama di Pelatnas PBSI.

Ihsan adalah salah satu pebulu tangkis tunggal putra yang pernah memperkuat Tim Indonesia. Pria kelahiran 18 November 1995 itu merupakan tunggal putra jebolan dari PB Djarum sejak 2010.

ihsan maulana mustofa

Namanya mulai dikenal setelah berhasil merebut medali perunggu di Kejuaraan Dunia Junior atau World Junior Championships 2013. Di ajang beregu, ia juga sukses membantu merebut medali emas di SEA Games 2015 Singapura dan 2017 Kuala Lumpur.

1. Mundur dari Pelatnas PBSI

Pada pengujung 2019, Ihsan mengumumkan mundur dari Pelatnas PBSI. Alasannya karena dirinya diterpa cedera panjang yang membuatnya absen dalam waktu yang sangat lama.

Lama tak terdengar, tiba-tiba PBSI muncul dengan pengumuman mengejutkan pada April 2025. Ihsan diangkat sebagai asisten pelatih tunggal putra pratama di Pelatnas Cipayung!

“PP PBSI resmi menunjuk Ihsan Maulana Mustofa untuk menangani sektor tunggal putra pratama Pelatnas Cipayung sebagai asisten pelatih. Penunjukkan ini pun sudah disanggupi Ihsan yang merupakan mantan pemain tunggal putra Indonesia era 2000-an,” bunyi pengumuman itu.

 

Halaman:
1 2
