HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2026: Siap Berikan yang Terbaik, Fajar/Fikri Harap Pendukung Penuhi Istora Senayan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |01:42 WIB
Indonesia Masters 2026: Siap Berikan yang Terbaik, Fajar/Fikri Harap Pendukung Penuhi Istora Senayan
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri siap memberikan yang terbaik di ajang Indonesia Masters 2026 Super 500 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri siap memberikan yang terbaik di ajang Indonesia Masters 2026 Super 500. Mereka mengaku butuh dukungan sehingga berharap pendukung memenuhi Istora Senayan, Jakarta.

Indonesia Masters 2026 akan digelar pada 20-25 Januari. Ajang itu memiliki level BWF Super 500 (Grade 2 Level 4).

1. Persiapan Sebaik Mungkin

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Fajar mengatakan sangat bersemangat akan tampil di Indonesia Masters 2026. Jadi, ia mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar langkah mulus dalam ajang tersebut.

"Ya, antusias, ya. Semoga persiapan kami dan kami bisa menampilkan yang terbaik," kata Fajar saat ditemui di Pelatnas PBSI, Jakarta, dikutip Sabtu (17/1/2026).

2. Penuhi Istora Senayan

Pria berusia 31 tahun itu meminta penonton untuk memenuhi Istora Senayan. Sebab, kehadiran mereka sangat penting untuk menambah daya juang para pemain Indonesia.

"Kami ingin dukungan suporter seperti, harus lebih dari di Axiata Arena (Malaysia Open 2026) kemarin ya. Karena kemarin luar biasa di Malaysia mendukung atlet-atlet mereka dari hari pertama sampai final ya,” papar Fajar.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
