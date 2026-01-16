Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar/Fikri Haus Gelar Juara, Buka Puasa di Indonesia Masters 2026?

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |21:18 WIB
Fajar/Fikri Haus Gelar Juara, Buka Puasa di Indonesia Masters 2026?
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengaku haus akan gelar juara (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
JAKARTA - Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengaku haus akan gelar juara. Keduanya ingin kembali merasakan podium tertinggi setelah baru meraih satu titel di China Open 2025 pada Juli tahun lalu.

Ketika itu, Fajar/Fikri baru dua kali ikut turnamen sebagai pasangan anyar. Fajar sebelumnya berduet dengan Muhammad Rian Ardianto sementara Fikri bersama Daniel Marthin.

1. Belum Puas

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Setelah itu, Fajar/Fikri tetap tampil konsisten meski tak kunjung meraih gelar juara. Tercatat, mereka mengoleksi empat titel runner-up tambahan sejak juara China Open. Tapi, itu belum membuat keduanya puas.

"Kalau saya pribadi pasti ingin lebih konsisten ya. Semenjak dipasangkan dengan Fikri memang hasilnya banyak runner-up ya, juara cuma satu,” kata Fajar saat ditemui Okezone di Pelatnas PBSI, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

“Nah, kami ingin ada titel-titel berikutnya lah dari tahun ini. Selain konsisten, kami pasti ingin konsisten, tapi ingin juga juara," ungkap pria berusia 30 tahun itu.

"Untuk di tahun ini, semoga yang pasti harapan saya bisa tampil konsisten saja yang terbaik, tidak mudah kalah di babak-babak awal, dan pastinya pengen bisa juara lagi, dapat titel lagi," timpal Fikri.

Peningkatan pesat memang dialami Fajar/Fikri sejak dipasangkan pertengahan 2025. Bahkan hanya dalam waktu enam bulan, mereka sukses menembus BWF World Tour Finals yang merupakan turnamen bergengsi akhir tahun.

 

Telusuri berita Sport lainnya
