HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Indonesia Masters 2026: Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri Lawan Siapa?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |10:52 WIB
Hasil Drawing Indonesia Masters 2026: Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri Lawan Siapa?
Jonatan Christie menghadapi lawan mudah di babak 32 besar Indonesia Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Drawing Indonesia Masters 2026 telah dirilis pada Rabu (14/1/2026). Jonatan Christie dan kawan-kawan akan mengawali perjuangan dari babak 32 besar dan kualifikasi.

Turnamen Indonesia Masters akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada 20-25 Januari 2026. Ajang berlevel Super 500 itu akan mempertemukan atlet-atlet bulu tangkis kelas dunia.

1. Indonesia Turunkan 21 Wakil di Indonesia Masters 2026

Jonatan Christie siap tempur di Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
Jonatan Christie siap tempur di Indonesia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Sebagai tuan rumah, Indonesia menurunkan 21 wakil untuk bertanding di turnamen tersebut. Di sektor tunggal putra, ada Jonatan Christie dan Alwi Farhan yang memulai perjuangan dari babak 32 besar.

Jonatan Christie akan bersua wakil India, Ayush Shetty, sedangkan Alwi berhadapan dengan jagoan bulu tangkis Hong Kong, Ng Ka Long Angus. Kemudian, ada Moh Zaki Ubaidillah dan Prahdiska Shujiwo yang memulai perjuangan dari babak kualifikasi.

2. Fajar/Fikri Tantang Wakil Taiwan

Berlanjut pada sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan bertemu dengan wakil Taiwan, Sung Shuo Yun. Kemudian sektor ganda putra, di antaranya ada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang berhadapan dengan Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh (Taiwan).

Ganda putri menjadi sektor terbanyak yang diisi oleh wakil Indonesia. Sebanyak tujuh wakil akan tampil, enam dari babak 32 besar, dan satu dari babak kualifikasi.

 

Halaman:
1 2
