Hasil Proliga 2026: Hajar Medan Falcons, Jakarta Garuda Jaya Raih Kemenangan Perdana!

MEDAN – Penantian panjang Jakarta Garuda Jaya untuk memetik poin penuh di kompetisi kasta tertinggi voli nasional akhirnya tuntas secara dramatis. Mengandalkan barisan talenta muda di bawah usia 21 tahun, tim asal Ibu Kota ini sukses mencatatkan kemenangan perdana yang bersejarah dengan menumbangkan tuan rumah Medan Falcons Tirta Bhagasasi lewat performa yang sangat impresif di laga lanjutan Proliga 2026.

Kemenangan bersejarah tersebut diraih Jakarta Garuda Jaya usai menaklukkan tuan rumah Medan Falcons Tirta Bhagasasi dalam laga yang digelar di GOR Sumut Sport Center, Medan, Kamis (15/1/2026). Garuda Jaya tampil solid dan penuh determinasi untuk menutup pertandingan dengan skor 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-23).

Jalannya Pertandingan

Sejak awal laga, Jakarta Garuda Jaya sudah menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap. Trio muda Dawuda Alahimassalam, Haikal Hidayatillah, dan Bagas Wijanarko menjadi motor serangan yang kerap merepotkan pertahanan Medan Falcons. Keberanian bermain lepas membuat Garuda Jaya mampu unggul lebih dulu dan mengamankan set pembuka dengan skor 25-22.

Medan Falcons yang mengandalkan Luvi Febrian serta Liosbel Mendez berusaha bangkit di set kedua. Dukungan publik tuan rumah perlahan memberi energi tambahan hingga akhirnya Falcons mampu menyamakan kedudukan lewat kemenangan tipis 25-23.

Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/volinewsid)

Namun, momentum tersebut tak bertahan lama. Jakarta Garuda Jaya kembali mengambil alih kendali permainan pada set ketiga.

Disiplin bertahan dan serangan cepat yang rapi membuat tim muda ini unggul sejak awal hingga menutup set dengan skor 25-20.