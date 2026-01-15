Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026: Hajar Medan Falcons, Jakarta Garuda Jaya Raih Kemenangan Perdana!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |19:36 WIB
Hasil Proliga 2026: Hajar Medan Falcons, Jakarta Garuda Jaya Raih Kemenangan Perdana!
Garuda Jaya menang atas Medan Falcons. (Foto: Instagram/volinewsid)
A
A
A

MEDAN – Penantian panjang Jakarta Garuda Jaya untuk memetik poin penuh di kompetisi kasta tertinggi voli nasional akhirnya tuntas secara dramatis. Mengandalkan barisan talenta muda di bawah usia 21 tahun, tim asal Ibu Kota ini sukses mencatatkan kemenangan perdana yang bersejarah dengan menumbangkan tuan rumah Medan Falcons Tirta Bhagasasi lewat performa yang sangat impresif di laga lanjutan Proliga 2026.

Kemenangan bersejarah tersebut diraih Jakarta Garuda Jaya usai menaklukkan tuan rumah Medan Falcons Tirta Bhagasasi dalam laga yang digelar di GOR Sumut Sport Center, Medan, Kamis (15/1/2026). Garuda Jaya tampil solid dan penuh determinasi untuk menutup pertandingan dengan skor 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-23).

Jalannya Pertandingan

Sejak awal laga, Jakarta Garuda Jaya sudah menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap. Trio muda Dawuda Alahimassalam, Haikal Hidayatillah, dan Bagas Wijanarko menjadi motor serangan yang kerap merepotkan pertahanan Medan Falcons. Keberanian bermain lepas membuat Garuda Jaya mampu unggul lebih dulu dan mengamankan set pembuka dengan skor 25-22.

Medan Falcons yang mengandalkan Luvi Febrian serta Liosbel Mendez berusaha bangkit di set kedua. Dukungan publik tuan rumah perlahan memberi energi tambahan hingga akhirnya Falcons mampu menyamakan kedudukan lewat kemenangan tipis 25-23.

Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/volinewsid)
Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/volinewsid)

Namun, momentum tersebut tak bertahan lama. Jakarta Garuda Jaya kembali mengambil alih kendali permainan pada set ketiga.

Disiplin bertahan dan serangan cepat yang rapi membuat tim muda ini unggul sejak awal hingga menutup set dengan skor 25-20.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/43/3195161/megawati_hangestri-bUgD_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pevoli Proliga dengan Liga Voli Korea, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/43/3195009/berikut_lima_pevoli_supercantik_jakarta_electric_pln_mobile_di_proliga_2026-YJBa_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Jakarta Electric PLN di Proliga 2026, Nomor 1 Pernah Bela Klub Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/43/3194951/simak_adu_kisaran_gaji_megawati_hangestri_dengan_yolla_yuliana_di_proliga_2026-sik4_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Megawati Hangestri dengan Yolla Yuliana di Proliga 2026, Bak Langit dan Bumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/43/3194832/jakarta_bhayangkara_presisi_menang_3_1_atas_surabaya_samator_dalam_pekan_pertama_proliga_2026-H9jZ_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Jakarta Bhayangkara Presisi Gebuk Surabaya Samator!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/43/3194810/jakarta_popsivo_polwan_berhasil_mengandaskan_bandung_bjb_tandamata_3_1_di_putaran_pertama_proliga_2026-NE9A_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Jakarta Popsivo Polwan Hajar Bandung BJB Tandamata 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/43/3194772/jakarta_livin_mandiri_kalah_0_3_dari_jakarta_electric_pln_mobile_di_proliga_2026-Oyp4_large.jpg
Hasil Proliga 2026: Jakarta Electric PLN Mobile Hajar Jakarta Livin Mandiri 3-0
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement