Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2026: Era Baru Yamaha, Jack Miller Terpukau oleh Keajaiban Mesin V4

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |00:01 WIB
MotoGP 2026: Era Baru Yamaha, Jack Miller Terpukau oleh Keajaiban Mesin V4
Pembalap Tim Prima Pramac Yamaha, Jack Miller. (Foto: Instagram/pramacracing)
A
A
A

SIENA – Peluncuran livery tim Pramac Racing untuk MotoGP 2026 di Siena, Italia, menjadi panggung bagi Jack Miller untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap transformasi radikal Yamaha. Pembalap asal Australia ini memuji kecepatan luar biasa pabrikan Iwata dalam mengembangkan mesin V4, sebuah langkah yang dianggap sebagai titik balik sejarah mereka di MotoGP.

1. Revolusi Mesin V4

Setelah bertahun-tahun setia dengan konfigurasi inline-four, Yamaha akhirnya beralih ke jantung pacu V4. Miller menyebut upaya Yamaha membangun prototipe ini di tengah jadwal balap yang sangat padat sebagai sebuah pencapaian yang hampir mustahil.

"Apa yang dilakukan Yamaha tahun lalu untuk mengembangkan motor ini sembari tetap menjalankan proyek M1 saat itu adalah upaya yang luar biasa," ujar Miller, dikutip dari Crash, Kamis (15/1/2026).

Mengingat kalender MotoGP yang mencapai 22 seri, ia menilai Yamaha telah mewujudkan keajaiban agar motor tersebut bisa segera diuji coba di lintasan.

Jack Miller bersama Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/pramacracing)
Jack Miller bersama Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/pramacracing)

Prototipe V4 ini sebelumnya telah menunjukkan potensi awal lewat penampilan wildcard Augusto Fernandez musim lalu, bahkan langsung meraih poin di GP San Marino. Kini, Miller bersiap menghadapi jadwal pramusim yang padat untuk memastikan motor tersebut kompetitif saat seri pembuka di Thailand dimulai.

2. Hubungan dengan Toprak

Selain fokus pada pengembangan motor, Miller juga menyambut rekan setim barunya, bintang besar World Superbike, Toprak Razgatlioglu. Meski Miller merupakan veteran dengan pengalaman 12 musim di kelas premier, ia menegaskan tidak akan memposisikan diri sebagai mentor bagi pembalap asal Turki tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/38/3195459/pertamina_enduro_vr46_pamer_livery_baru_untuk_motogp_2026-b2KA_large.jpg
Kembali ke Nuansa Klasik, Pertamina Enduro VR46 Pamer Livery Garang untuk MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3195015/fim_mengubah_aturan_di_motogp_2026_yang_bisa_merugikan_para_rider_termasuk_marc_marquez-EWR1_large.jpg
FIM Ubah Aturan di MotoGP 2026: Pembalap Tak Bisa Langsung Masuk Sirkuit jika Terjatuh, Marc Marquez Dirugikan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3195021/dorna_sports_ternyata_pernah_meninjau_sirkuit_yas_marina_di_abu_dhabi-WVoD_large.jpg
Tinjau Abu Dhabi, Dorna Mau Tambah Sirkuit Baru di MotoGP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3195031/ducati_disebut_max_biaggi_bukanlah_pabrikan_asal_italia-oBfd_large.jpg
Musuh Abadi Valentino Rossi Ledek Ducati: Bukan Pabrikan Italia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3195022/banyak_tim_meminati_jasa_marc_marquez_di_motogp_2027-WiXy_large.jpg
Manajer Ducati Akui Banyak Tim Minati Marc Marquez untuk MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3194998/marc_marquez_mengakui_rival_rivalnya_berkembang_pesat_jelang_motogp_2026-AMF9_large.jpg
Marc Marquez Akui Rival Berkembang Pesat, Tertekan Jelang MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement