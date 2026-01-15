MotoGP 2026: Era Baru Yamaha, Jack Miller Terpukau oleh Keajaiban Mesin V4

SIENA – Peluncuran livery tim Pramac Racing untuk MotoGP 2026 di Siena, Italia, menjadi panggung bagi Jack Miller untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap transformasi radikal Yamaha. Pembalap asal Australia ini memuji kecepatan luar biasa pabrikan Iwata dalam mengembangkan mesin V4, sebuah langkah yang dianggap sebagai titik balik sejarah mereka di MotoGP.

1. Revolusi Mesin V4

Setelah bertahun-tahun setia dengan konfigurasi inline-four, Yamaha akhirnya beralih ke jantung pacu V4. Miller menyebut upaya Yamaha membangun prototipe ini di tengah jadwal balap yang sangat padat sebagai sebuah pencapaian yang hampir mustahil.

"Apa yang dilakukan Yamaha tahun lalu untuk mengembangkan motor ini sembari tetap menjalankan proyek M1 saat itu adalah upaya yang luar biasa," ujar Miller, dikutip dari Crash, Kamis (15/1/2026).

Mengingat kalender MotoGP yang mencapai 22 seri, ia menilai Yamaha telah mewujudkan keajaiban agar motor tersebut bisa segera diuji coba di lintasan.

Jack Miller bersama Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/pramacracing)

Prototipe V4 ini sebelumnya telah menunjukkan potensi awal lewat penampilan wildcard Augusto Fernandez musim lalu, bahkan langsung meraih poin di GP San Marino. Kini, Miller bersiap menghadapi jadwal pramusim yang padat untuk memastikan motor tersebut kompetitif saat seri pembuka di Thailand dimulai.

2. Hubungan dengan Toprak

Selain fokus pada pengembangan motor, Miller juga menyambut rekan setim barunya, bintang besar World Superbike, Toprak Razgatlioglu. Meski Miller merupakan veteran dengan pengalaman 12 musim di kelas premier, ia menegaskan tidak akan memposisikan diri sebagai mentor bagi pembalap asal Turki tersebut.