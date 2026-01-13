Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tinjau Abu Dhabi, Dorna Mau Tambah Sirkuit Baru di MotoGP?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |01:11 WIB
Tinjau Abu Dhabi, Dorna Mau Tambah Sirkuit Baru di MotoGP?
Dorna Sports ternyata pernah meninjau Sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi (Foto: F1)
A
A
A

MANTAN Petugas Keselamatan FIM, Franco Uncini, membenarkan Dorna Sports sempat meninjau Sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Mereka sedang mengkaji kemungkinan menggelar balapan MotoGP di arena tersebut.

Sirkuit Yas Marina selama ini dikenal sebagai tuan rumah balapan F1. Lintasan sepanjang 5,281 km itu rutin menghelat balap jet darat sejak 2009.

1. Gelar MotoGP di Abu Dhabi

Start F1 GP Abu Dhabi 2020 (Reuters/Bryn Lennon)

Uncini mengatakan, Dorna pernah meninjau sirkuit tersebut beberapa tahun lalu. Mereka menggali kemungkinan untuk menggelar balapan MotoGP di Yas Marina guna meluaskan jangkauan.

“Beberapa tahun lalu, kami mengunjungi sirkuit di Abu Dhabi karena Dorna ingin menggelar balapan di sana. Dalam kunjungan itu, kami (delegasi) menemukan sebuah solusi,” kata Uncini, mengutip dari Crash, Selasa (13/1/2026).

“Ketika itu, FIA (Federasi Balap Mobil) ada di satu sisi dan FIM ada di sisi lainnya. Saya bekerja keras untuk menjembatani keduanya tapi (balap) mobil belum siap membuat beberapa konsensi untuk (balap) motor,” imbuh pria asal Italia itu.

“Hari ini, lebih mudah untuk mengatur hal-hal semacam itu karena F1 dan MotoGP ada di bawah entitas yang sama,” tukas Uncini.

Ya, kedua ajang kini berada di bawah Liberty Media. Khusus MotoGP, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu menguasai saham mayoritas Dorna Sports yang merupakan pemegang hak komersialnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3195031/ducati_disebut_max_biaggi_bukanlah_pabrikan_asal_italia-oBfd_large.jpg
Musuh Abadi Valentino Rossi Ledek Ducati: Bukan Pabrikan Italia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3195022/banyak_tim_meminati_jasa_marc_marquez_di_motogp_2027-WiXy_large.jpg
Manajer Ducati Akui Banyak Tim Minati Marc Marquez untuk MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/38/3194998/marc_marquez_mengakui_rival_rivalnya_berkembang_pesat_jelang_motogp_2026-AMF9_large.jpg
Marc Marquez Akui Rival Berkembang Pesat, Tertekan Jelang MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/38/3194818/fabio_di_giannantonio_membeberkan_alasan_mengapa_tidak_meniru_setelan_marc_marquez_di_motogp_2025-soNr_large.jpg
Ogah Tiru Setelan Marc Marquez di MotoGP 2025, Fabio Di Giannantonio: Saya Bisa Finis Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/38/3194822/laju_motor_motor_motogp_di_2027_diprediksi_lebih_lambat-CKbs_large.jpg
Laju Motor di MotoGP 2027 Lebih Lambat 2,5 Detik, Balapan Jadi Tidak Seru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/38/3194762/francesco_bagnaia_dan_marc_marquez-n0sq_large.jpg
Francesco Bagnaia Buka Suara Terkait Sulitnya Bertandem dengan Marc Marquez
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement