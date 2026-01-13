Tinjau Abu Dhabi, Dorna Mau Tambah Sirkuit Baru di MotoGP?

MANTAN Petugas Keselamatan FIM, Franco Uncini, membenarkan Dorna Sports sempat meninjau Sirkuit Yas Marina di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Mereka sedang mengkaji kemungkinan menggelar balapan MotoGP di arena tersebut.

Sirkuit Yas Marina selama ini dikenal sebagai tuan rumah balapan F1. Lintasan sepanjang 5,281 km itu rutin menghelat balap jet darat sejak 2009.

1. Gelar MotoGP di Abu Dhabi

Uncini mengatakan, Dorna pernah meninjau sirkuit tersebut beberapa tahun lalu. Mereka menggali kemungkinan untuk menggelar balapan MotoGP di Yas Marina guna meluaskan jangkauan.

“Beberapa tahun lalu, kami mengunjungi sirkuit di Abu Dhabi karena Dorna ingin menggelar balapan di sana. Dalam kunjungan itu, kami (delegasi) menemukan sebuah solusi,” kata Uncini, mengutip dari Crash, Selasa (13/1/2026).

“Ketika itu, FIA (Federasi Balap Mobil) ada di satu sisi dan FIM ada di sisi lainnya. Saya bekerja keras untuk menjembatani keduanya tapi (balap) mobil belum siap membuat beberapa konsensi untuk (balap) motor,” imbuh pria asal Italia itu.

“Hari ini, lebih mudah untuk mengatur hal-hal semacam itu karena F1 dan MotoGP ada di bawah entitas yang sama,” tukas Uncini.

Ya, kedua ajang kini berada di bawah Liberty Media. Khusus MotoGP, perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu menguasai saham mayoritas Dorna Sports yang merupakan pemegang hak komersialnya.