HOME SPORTS MOTOGP

Laju Motor di MotoGP 2027 Lebih Lambat 2,5 Detik, Balapan Jadi Tidak Seru?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |01:38 WIB
Laju Motor di MotoGP 2027 Lebih Lambat 2,5 Detik, Balapan Jadi Tidak Seru?
Laju motor-motor MotoGP di 2027 diprediksi lebih lambat hingga 2,5 detik (Foto: MotoGP)
A
A
A

LAJU motor di MotoGP 2027 diprediksi bakal lebih lambat hingga 2,5 detik per putaran. Hal itu disampaikan oleh Penasihat Keamanan Dorna Sports, Loris Capirossi, yang juga mantan pembalap.

MotoGP 2027 akan memasuki era baru. Perubahan besar-besaran dari segi teknis dan regulasi membuat ajang balap motor itu akan benar-benar berbeda.

1. Pengurangan Kapasitas Mesin

Start balapan Sprint Race MotoGP Valencia 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
Start balapan Sprint Race MotoGP Valencia 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Satu hal yang cukup mencuri perhatian adalah pengurangan kapasitas mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc. Pengembangan aerodinamika di motor juga akan dibatasi .

Pengurangan kapasitas motor juga akan berdampak pada berat minimal tunggangan para rider. Motor hanya punya berat minimal 153 kilogram (kg) dalam keadaan kosong tanpa bahan bakar.

Perubahan-perubahan itu disebut akan membuat balapan jadi tidak seru. Namun, Capirossi berpendapat sebaliknya. Ia terang-terangan mengatakan, motor akan melaju lebih lambat!

“Motor-motor itu akan (melaju) lebih lambat hingga 2,5 detik (per putaran),” kata pria berjuluk Capirex itu, dikutip dari Crash, Senin (12/1/2026).

 

Telusuri berita Sport lainnya
