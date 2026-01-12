Marc Marquez Akui Rival Berkembang Pesat, Tertekan Jelang MotoGP 2026?

MARC Marquez mengakui para rival kini berkembang pesat jelang MotoGP 2026. Sang juara dunia bertahan tetap menargetkan untuk merebut titel kedelapan di kelas premier pada musim ini.

Marquez akan kembali beraksi di MotoGP 2026. Pada musim ini, The Baby Alien berstatus sebagai juara bertahan usai tampil impresif di MotoGP 2025.

Pria asal Spanyol itu merebut gelar juara MotoGP ketujuhnya setelah memenangkan 11 balapan utama, dan 14 balapan sprint. Titel ini membuat Marquez menyamai capaian Valentino Rossi dan semakin dekat dengan Giacomo Agostini yang mempunyai delapan gelar.

1. Analisis Rival

Start balapan MotoGP San Marino 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Menatap musim 2026, Marquez mulai serius menganalisis para rivalnya. Menurutnya, semua tim berkembang terutama yang memiliki pembalap di zona lima besar klasemen akhir musim 2025.

"Musim 2026 akan menjadi musim yang menarik. Aprilia berkembang pesat. KTM dengan (Pedro) Acosta,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Senin (12/1/2026).

“Honda, setiap saat semakin mendekat, mereka telah membuat langkah besar. Yamaha sedikit kesulitan, tapi tetap Yamaha," tukas pria asal Cervera itu.

2. Sorot 2 Sosok

Dua sosok yang paling disorot oleh Marquez adalah adiknya sendiri, Alex Marquez (Gresini Ducati) yang merupakan runner-up musim 2025, serta rekan setimnya Francesco Bagnaia. Ia mengakui, keduanya sangat berpeluang meraih gelar MotoGP 2026.