HOME SPORTS MOTOGP

Musuh Abadi Valentino Rossi Ledek Ducati: Bukan Pabrikan Italia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |22:09 WIB
Musuh Abadi Valentino Rossi Ledek Ducati: Bukan Pabrikan Italia!
Ducati disebut Max Biaggi bukanlah pabrikan asal Italia! (Foto: Instagram/@aprilia)
A
A
A

MAX Biaggi kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial jelang MotoGP 2026. Musuh abadi Valentino Rossi itu menyebut Ducati Corse bukanlah pabrikan Italia sesungguhnya.

Ducati Corse merajai MotoGP sejak 2022. Francesco Bagnaia sukses menjadi juara dunia pada 2022 dan 2023 bareng tim pabrikan Ducati Lenovo. Jorge Martin lalu jadi kampiun di tim satelit Pramac Ducati.

1. Perwakilan Italia

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Bahkan, pabrikan asal Borgo Panigale itu sukses merebut gelar juara dunia di kategori konstruktor sejak 2020. Ducati dianggap membawa bendera Italia terbang tinggi di MotoGP.

Namun, Biaggi tidak sependapat. Pria asal Italia tersebut merasa Aprilia Racing adalah perwakilan sesungguhnya dari Negeri Pizza di ajang balap motor.

“Saya sudah jadi duta buat Aprilia selama 10 tahun dan sebuah kehormatan buat saya diasosiasikan dengan jenama ini,” kata Biaggi, mengutip dari Crash, Senin (12/1/2026).

“Yang mana Aprilia sejujurnya adalah satu-satunya pabrikan Italia di paddock, karena kita tahu Ducati itu Jerman karena kepemilikan Audi,” imbuh mantan pembalap MotoGP itu.

 

Halaman:
1 2
