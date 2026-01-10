Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Lawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Semifinal Malaysia Open 2026, Fajar/Fikri Bongkar Cara Hajar Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |10:08 WIB
Jelang Lawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Semifinal Malaysia Open 2026, Fajar/Fikri Bongkar Cara Hajar Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty
Fajar Alfian dan Fikri siap tempur di semifinal Malaysia Open 2026. (Foto; Humas PP PBSI)
A
A
A

JELANG melawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di semifinal Malaysia Open 2026, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bicara pengalaman menumbangkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di perempatfinal. Mereka pun mengungkap resep kemenangan atas duet andalan India tersebut. 

Fajar/Fikri menaklukkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty lewat dua gim ketat dengan skor 21-10, dan 23-21 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat, 9 Januari 2026. Kemenangan itu sekaligus memastikan langkah mereka ke babak semifinal Malaysia Open 2026.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Meski menang dua gim langsung, tapi Fajar/Fikri meraihnya dengan susah payah. Ganda putra nomor enam dunia itu comeback krusial pada skor kritis gim kedua setelah sempat tertinggal cukup jauh.

"Alhamdulillah bersyukur, yang pertama kami diberikan kelancaran di pertandingan tadi dan diberikan hasil yang baik, bisa memenangkan pertandingan," kata Fikri.

1. Pasangan India Sempat Bangkit di Set Kedua

Fikri menambahkan, di game pertama ia dan Fajar memang berhasil memegang kendali permainan. Namun, di game kedua, justru pasangan India yang mampu membuat keadaan berbalik. 

Beruntung, di tengah situasi sulit tersebut, Fajar sebagai sosok senior mampu menunjukkan peran vitalnya. Fikri menjelaskan, sang pasangan berhasil memberikan ketenangan melalui pola komunikasi yang dibangun di lapangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194579/ana_dan_trias_gugur_di_perempatfinal_malaysia_open_2026_pbsi-cMXq_large.jpg
Janji Ana/Trias Setelah Rontok di Perempatfinal Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194570/jonatan_christie_berpotensi_menang_atas_kunlavut_vitidsarn_di_semifinal_malaysia_open_2026_pbsi-0ebx_large.jpg
Jonatan Christie Kalahkan Kunlavut Vitidsarn di Semifinal Malaysia Open 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/40/3194553/jadwal_siaran_langsung_semifinal_malaysia_open_2026_pbsi-q3P4_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal Malaysia Open 2026: Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194507/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-q0hr_large.jpg
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Singkirkan Unggulan India, Fajar/Fikri Segel Tiket Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194485/jonatan_christie-IkP7_large.jpg
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Pulangkan Kodai Naraoka, Jonatan Christie ke Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/40/3194468/putri_kusuma_wardani-PkTC_large.jpg
Hasil Perempatfinal Malaysia Open 2026: Langkah Putri KW Dihentikan Wang Zhi Yi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement