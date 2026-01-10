Jelang Lawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Semifinal Malaysia Open 2026, Fajar/Fikri Bongkar Cara Hajar Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

JELANG melawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di semifinal Malaysia Open 2026, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bicara pengalaman menumbangkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di perempatfinal. Mereka pun mengungkap resep kemenangan atas duet andalan India tersebut.

Fajar/Fikri menaklukkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty lewat dua gim ketat dengan skor 21-10, dan 23-21 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat, 9 Januari 2026. Kemenangan itu sekaligus memastikan langkah mereka ke babak semifinal Malaysia Open 2026.

Meski menang dua gim langsung, tapi Fajar/Fikri meraihnya dengan susah payah. Ganda putra nomor enam dunia itu comeback krusial pada skor kritis gim kedua setelah sempat tertinggal cukup jauh.

"Alhamdulillah bersyukur, yang pertama kami diberikan kelancaran di pertandingan tadi dan diberikan hasil yang baik, bisa memenangkan pertandingan," kata Fikri.

1. Pasangan India Sempat Bangkit di Set Kedua

Fikri menambahkan, di game pertama ia dan Fajar memang berhasil memegang kendali permainan. Namun, di game kedua, justru pasangan India yang mampu membuat keadaan berbalik.

Beruntung, di tengah situasi sulit tersebut, Fajar sebagai sosok senior mampu menunjukkan peran vitalnya. Fikri menjelaskan, sang pasangan berhasil memberikan ketenangan melalui pola komunikasi yang dibangun di lapangan.