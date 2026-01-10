Janji Ana/Trias Setelah Rontok di Perempatfinal Malaysia Open 2026

GANDA Putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menyatakan siap berbenah usai tersingkir di perempatfinal Malaysia Open 2026. Dengan berbenah, mereka berharap dapat lebih baik di ajang-ajang mendatang.

Ana/Trias takluk dari dari wakil Korea Selatan Lee So Hee/Baek Ha Na dengan poin 21-13, 19-21, dan 13-21 dalam perempatfinal Malaysia Open 2026. Pertandingan tersebut digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat, 9 Januari 2026.

1. Ana/Trias Telah Bekerja Keras

Febriana Dwipuji Kusuma mengatakan sudah berusaha melaju ke babak selanjutnya, tetapi hasil akhir menghentikan langkah. Karena itu, ia dan Trias akan berbenah diri agar lebih baik lagi ke depan.

"Kami bermain sudah sangat maksimal, semua tenaga sudah dikeluarkan. Apa yang sudah dilatih juga dikeluarkan. Memang yang harus ditingkatkan adalah fokusnya karena itu kuncinya jadi kalau bisa fokus, pukulan dan gerakannya akan akurat," kata Febriana dalam keterangan pers yang dikeluarkan PBSI.

Atlet berusia 24 tahun itu mengatakan catatan perempatfinal Malaysia Open 2026 tidak buruk buatnya. Menurutnya, ia dan Trias akan termotivasi mengejar prestasi di ajang lainnya.

"Di turnamen pertama di 2026 ini dibuka dengan cukup baik, kami ada peningkatan tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Latihan lagi apa yang masih kurang dan meningkatkan yang sudah bagus," ujarnya.