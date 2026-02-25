Ducati Santai Lihat Marc Marquez 3 Kali Jatuh di Tes Pramusim MotoGP 2026 Thailand

Ducati santai saja melihat Marc Marquez tiga kali jatuh di Tes Pramusim MotoGP 2026 Thailand (Foto: Ducati Corse)

BURIRAM – Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, santai saja menanggapi tiga kecelakaan yang menimpa Marc Marquez di Tes Pramusim MotoGP 2026. Ia yakin hal itu tidak akan memengaruhi performanya pada MotoGP Thailand 2026 atau seri perdana musim ini.

Marquez baru saja menyelesaikan Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, 21-22 Februari. Juara dunia MotoGP 2025 itu mencatatkan performa yang konsisten.

1. Tiga Kali Jatuh

Kendati hanya sekali jadi yang tercepat dari empat sesi, Marquez cukup paten berada di tiga besar pada tiga kesempatan. Hanya pada sesi terakhir atau Minggu 22 Februari 2026 sore WIB saja, ia finis posisi 12.

Sepanjang dua hari tes tersebut, Marquez juga tiga kali jatuh. Banyaknya jumlah kecelakaan menimbulkan kekhawatiran, sang pembalap bakal kerepotan pada seri perdana di lokasi yang sama pekan ini.

Apalagi, Marquez terang-terangan mengaku kecelakaan itu berkaitan dengan kurangnya konsentrasi akibat penurunan kondisi fisik. Ia pun batal menyelesaikan program simulasi balapan terutama di sesi terakhir.