SPORT LAIN

Alasan Menpora Erick Thohir Fokus Kembangkan Sport Tourism dan Industri Olahraga.

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |00:00 WIB
Alasan Menpora Erick Thohir Fokus Kembangkan Sport Tourism dan Industri Olahraga.
Menpora Erick Thohir. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

BANDUNG – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir tengah memacu transformasi sektor olahraga agar menjadi pilar baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kemenpora RI kini bersinergi dengan berbagai kementerian untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional, sekaligus memantapkan posisi industri olahraga dan sport tourism sebagai bagian dari struktur ekonomi baru Indonesia.

Hal itu Menpora Erick sampaikan saat menghadiri Satria Muda Pertamina Bandung Official Team and Jersey Launch 2026. Launching itu berlangsung di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, Senin 5 Januari 2026.

"Kehadiran saya di sini sesuai dengan arah kebijakan Kemenpora yang saat ini memiliki Deputi Sport Tourism dan Hubungan Internasional," kata Erick Thohir dalam rilis Kemenpora, dikutip Rabu (7/1/2025).

1. Sinergi Lintas Kementerian

Erick Thohir mengatakan Kedeputian Sport Tourism dan Hubungan Internasional tujuannya adalah menjadikan industri olahraga dan sport tourism sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Gagasan ini juga telah disepakati lintas kementerian saat pelaksanaan Indonesia Sport Summit yang digelar sebelumnya.

Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)
Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)

"Kemarin ketika saya membuat Indonesia Sport Summit, saya mengharapkan seluruh pemegang pemangku jabatan untuk industri olahraga dan sport tourism bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Menpora Erick.

"Dan alhamdulillah kemarin dari Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikdasmen Pak Menteri Abdul Mu’ti semua datang. Kita menyepakati yang namanya industri olahraga ini bisa sebagai pusat bagian dari ekonomi baru termasuk sport tourismnya," tambahnya.

 

