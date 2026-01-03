Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Respons Menpora Erick Thohir saat Ditanya Evaluasi SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |07:36 WIB
Respons Menpora Erick Thohir saat Ditanya Evaluasi SEA Games 2025
Erick Thohir segera mengevaluasi pencapaian atlet Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir belum mau bicara secara detail soal evaluasi SEA Games 2025. Penyebabnya karena tahapan evaluasi masih berlangsung.

Kontingen Indonesia memenuhi target 80 medali emas karena memperoleh 91 medali emas di multievent dua tahunan tersebut. Akan tetapi, proses evaluasi tetap dilakukan Kemenpora karena ada beberapa cabang olahraga (cabor) yang gagal memenuhi target.

Timnas Indonesia U-22 gagal capai target di SEA Games 2025. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-22 gagal capai target di SEA Games 2025. (Foto: PSSI)

Saat ditemui di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat 2 Januari 2025, Erick Thohir tampak tidak ingin terburu-buru memberikan keterangan terkait evaluasi. Saat ini fokusnya membahas urusan administratif dan penyusunan anggaran.

"Enggak-enggak, baru ngantor sehari. Baru review anggaran. Selamat tahun baru," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Jumat 2 Januari 2026.

1. Prestasi Terbaik Indonesia dalam Beberapa Edisi Terakhir SEA Games

Sebelumnya, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menyampaikan catatan 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu merupakan terbaik kontingen Indonesia saat tidak menjadi tuan rumah dalam tiga dekade terakhir. Erick Thohir pun memberikan apresiasi untuk perjuangan para atlet Indonesia.

"Kami bergerak cepat. Kami tidak mau terlena dengan hasil positif ini. Saya bersama tim evaluasi duduk bersama untuk membahas garis besar bagaimana performa kontingen kita," kata mantan presiden Inter Milan ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/43/3193156/brayen_brata_coolen-C2GI_large.jpg
Kisah Brayen Brata-Coolen, Ukir Sejarah Emas di SEA Games 2025 untuk Generasi Muda Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/43/3193053/jason_donovan-NpaE_large.jpg
Kisah Luar Biasa Jason Donovan, Atlet Muda Indonesia yang Mengguncang Renang SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/43/3192989/simak_kisah_haru_atlet_cantik_diva_renatta_jayadi_yang_mampu_memecahkan_rekor_di_sea_games_2025-Yb0e_large.jpg
Kisah Haru Atlet Cantik Diva Renatta Jayadi, Pecahkan Rekor di SEA Games 2025 Berkat Dukungan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/43/3192696/patricia_geraldine-XpiY_large.jpg
Kisah Atlet Wushu Cantik Patricia Geraldine, Berani Mimpi Besar Usai Raih Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/43/3192237/adi_darmawan_raih_emas_sea_games_2025_kemenpora-6fjC_large.jpg
Kisah Atlet Hoki Indoor Indonesia Adi Darmawan, Anak Buruh Pabrik yang Bersinar di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/43/3192212/justin_barki-NY0a_large.jpg
Kisah Ketulusan Peraih Emas SEA Games 2025, Petenis Justin Barki Lepas Bonus Rp1 Miliar demi Korban Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement