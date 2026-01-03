Respons Menpora Erick Thohir saat Ditanya Evaluasi SEA Games 2025

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir belum mau bicara secara detail soal evaluasi SEA Games 2025. Penyebabnya karena tahapan evaluasi masih berlangsung.

Kontingen Indonesia memenuhi target 80 medali emas karena memperoleh 91 medali emas di multievent dua tahunan tersebut. Akan tetapi, proses evaluasi tetap dilakukan Kemenpora karena ada beberapa cabang olahraga (cabor) yang gagal memenuhi target.

Timnas Indonesia U-22 gagal capai target di SEA Games 2025. (Foto: PSSI)

Saat ditemui di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat 2 Januari 2025, Erick Thohir tampak tidak ingin terburu-buru memberikan keterangan terkait evaluasi. Saat ini fokusnya membahas urusan administratif dan penyusunan anggaran.

"Enggak-enggak, baru ngantor sehari. Baru review anggaran. Selamat tahun baru," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Jumat 2 Januari 2026.

1. Prestasi Terbaik Indonesia dalam Beberapa Edisi Terakhir SEA Games

Sebelumnya, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu menyampaikan catatan 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu merupakan terbaik kontingen Indonesia saat tidak menjadi tuan rumah dalam tiga dekade terakhir. Erick Thohir pun memberikan apresiasi untuk perjuangan para atlet Indonesia.

"Kami bergerak cepat. Kami tidak mau terlena dengan hasil positif ini. Saya bersama tim evaluasi duduk bersama untuk membahas garis besar bagaimana performa kontingen kita," kata mantan presiden Inter Milan ini.