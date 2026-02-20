Mulai Pulih Cedera, Kapan Fermin Aldeguer Balapan di MotoGP 2026?

PEMBALAP Gresini Racing Fermin Aldeguer menyatakan proses pemulihan cedera berjalan cukup baik. Akan tetapi, ia masih terlalu dini untuk ambil bagian dalam tes pramusim MotoGP di Sirkuit Buriram, Thailand pada 21-22 Februari 2026.

Fermin Aldeguer mengalami cedera patah tulang paha setelah kecelakaan ketika latihan di Sirkuit Aspar, Spanyol pada Januari 2026. Akibatnya, ia absen dari tes MotoGP Sepang hingga yang terbaru di Thailand.

Fermin Aldeguer masih pemulihan cedera

1. Bahagia Mulai Pulih dari Cedera

Fermin Aldeguer mengaku senang dengan proses pemulihannya tidak mengalami kendala. Alhasil, ia sangat optimis bisa kembali turun balap dalam waktu dekat.

"Pemulihan berjalan dengan baik. Saya mulai merasa lebih baik di tulang paha dan kaki saya," kata Fermin Aldeguer, Okezone mengutip dari Motosan, Jumat (20/2/2026)

"Kemungkinan untuk pergi ke Thailand ada. Saya merasa baik dan saya bisa berada di sana, tetapi masih terlalu dini," tambah rider asal Spanyol ini.

2. Masih Harus Bersabar

Pembalap 20 tahun itu mengatakan harus bersabar untuk kembali ke balapan. Ia pun terus berkonsultasi dengan tim dokter secara berkala untuk mengetahui kondisi.