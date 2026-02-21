Pedro Acosta Tanggapi Wacana Balapan MotoGP di Jalan Raya, Singgung soal Seri Legendaris

Pedro Acosta menyambut baik ide menggelar balapan di jalan raya (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

BURIRAM – Pedro Acosta memberikan tanggapan soal wacana menggelar balapan MotoGP di jalan raya. Pembalap tim Red Bull KTM itu lalu menyinggung lomba legendaris Isle of Man TT.

MotoGP belum lama ini mengumumkan akan menggelar seri Australia di Sirkuit Jalan Raya Adelaide, Adelaide, mulai 2027. Lomba di Negeri Kanguru tak lagi dihelat di Sirkuit Phillip Island yang legendaris.

1. Perdebatan

Perdebatan lalu muncul. Sebab, Phillip Island merupakan salah satu sirkuit legendaris di kalender MotoGP. Tidak jarang, balapan di trek tersebut menghadirkan drama tersendiri.

Di sisi lain, lomba di Adelaide menimbulkan kekhawatiran soal keamanan. Bagaimana pun, sirkuit jalan raya memiliki karakter yang berbeda dengan sirkuit permanen seperti Phillip Island.

Acosta mengaku ide menggelar balapan di sirkuit jalan raya cukup bagus. Apalagi, ia menyukai balapan legendaris Isle of Man TT yang digelar di tengah-tengah permukiman.

“Balapan di sirkuit jalan raya terdengar cukup bagus, mengingat saya menyukai Isle of Man,” kata Acosta, jelang Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, dikutip Sabtu (21/2/2026).