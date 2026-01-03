Kisah Brayen Brata-Coolen, Ukir Sejarah Emas di SEA Games 2025 untuk Generasi Muda Indonesia

SEJARAH baru saja tercipta di arena berkuda SEA Games 2025 Thailand. Brayen Nathan Brata-Coolen berhasil mencatatkan namanya sebagai atlet berkuda Indonesia pertama yang meraih medali emas pada cabang show jumping (palang rintang) nomor individu.

Kemenangan ini bukan sekadar koleksi medali bagi kontingen Merah Putih, melainkan sebuah pesan kuat bagi masa depan olahraga berkuda Tanah Air.

1. Kekuatan Dukungan Keluarga

Bagi pria berusia 31 tahun ini, keberhasilan di Thailand terasa sangat personal. Kehadiran keluarga yang terbang langsung ke Negeri Gajah Putih menjadi bahan bakar semangat tambahan yang membuatnya tampil tenang meski berada di bawah tekanan tinggi.

“Emas ini terasa sangat istimewa, selalu istimewa, khususnya dengan kehadiran keluarga saya di sini dan juga semua orang yang sudah mendukung, sangat spesial,” ujar Brayen, dikutip dari Kemenpora, Sabtu (3/1/2025).

Namun, Brayen tidak berjuang sendirian di atas lapangan. Ia memberikan apresiasi khusus kepada partner tandingnya, seekor kuda luar biasa bernama Tailormade London’s Centa PS. Menurutnya, kuda tersebut memiliki kualitas kecepatan dan ketangkasan yang sulit ditandingi.

Brayen Brata-Coolen. (Foto: Kemenpora)

“Saya pikir saya menunggang lebih baik bila berada di bawah tekanan, dan dia (kuda London’s Centa PS), juga banyak membantu saya pekan ini,” sambung Brayen.

“Saya pikir dengan kuda yang lain saya tidak akan bisa mendapatkan hasil sebaik ini. Dia cepat, dia memiliki semua kualitas yang diperlukan kuda yang baik. Saya harap saya bisa menungganginya lagi di lain hari,” tambahnya.