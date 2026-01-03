Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Brayen Brata-Coolen, Ukir Sejarah Emas di SEA Games 2025 untuk Generasi Muda Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |00:01 WIB
Kisah Brayen Brata-Coolen, Ukir Sejarah Emas di SEA Games 2025 untuk Generasi Muda Indonesia
Atlet berkuda Indonesia, Brayen Brata-Coolen. (Foto: NOC Indonesia/Koko)
A
A
A

SEJARAH baru saja tercipta di arena berkuda SEA Games 2025 Thailand. Brayen Nathan Brata-Coolen berhasil mencatatkan namanya sebagai atlet berkuda Indonesia pertama yang meraih medali emas pada cabang show jumping (palang rintang) nomor individu.

Kemenangan ini bukan sekadar koleksi medali bagi kontingen Merah Putih, melainkan sebuah pesan kuat bagi masa depan olahraga berkuda Tanah Air.

1. Kekuatan Dukungan Keluarga

Bagi pria berusia 31 tahun ini, keberhasilan di Thailand terasa sangat personal. Kehadiran keluarga yang terbang langsung ke Negeri Gajah Putih menjadi bahan bakar semangat tambahan yang membuatnya tampil tenang meski berada di bawah tekanan tinggi.

“Emas ini terasa sangat istimewa, selalu istimewa, khususnya dengan kehadiran keluarga saya di sini dan juga semua orang yang sudah mendukung, sangat spesial,” ujar Brayen, dikutip dari Kemenpora, Sabtu (3/1/2025).

Namun, Brayen tidak berjuang sendirian di atas lapangan. Ia memberikan apresiasi khusus kepada partner tandingnya, seekor kuda luar biasa bernama Tailormade London’s Centa PS. Menurutnya, kuda tersebut memiliki kualitas kecepatan dan ketangkasan yang sulit ditandingi.

Brayen Brata-Coolen. (Foto: Kemenpora)
Brayen Brata-Coolen. (Foto: Kemenpora)

 “Saya pikir saya menunggang lebih baik bila berada di bawah tekanan, dan dia (kuda London’s Centa PS), juga banyak membantu saya pekan ini,” sambung Brayen.

“Saya pikir dengan kuda yang lain saya tidak akan bisa mendapatkan hasil sebaik ini. Dia cepat, dia memiliki semua kualitas yang diperlukan kuda yang baik. Saya harap saya bisa menungganginya lagi di lain hari,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/43/3193053/jason_donovan-NpaE_large.jpg
Kisah Luar Biasa Jason Donovan, Atlet Muda Indonesia yang Mengguncang Renang SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/43/3192989/simak_kisah_haru_atlet_cantik_diva_renatta_jayadi_yang_mampu_memecahkan_rekor_di_sea_games_2025-Yb0e_large.jpg
Kisah Haru Atlet Cantik Diva Renatta Jayadi, Pecahkan Rekor di SEA Games 2025 Berkat Dukungan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/43/3192696/patricia_geraldine-XpiY_large.jpg
Kisah Atlet Wushu Cantik Patricia Geraldine, Berani Mimpi Besar Usai Raih Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/43/3192237/adi_darmawan_raih_emas_sea_games_2025_kemenpora-6fjC_large.jpg
Kisah Atlet Hoki Indoor Indonesia Adi Darmawan, Anak Buruh Pabrik yang Bersinar di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/43/3192212/justin_barki-NY0a_large.jpg
Kisah Ketulusan Peraih Emas SEA Games 2025, Petenis Justin Barki Lepas Bonus Rp1 Miliar demi Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3192060/mikhayla_shanum-7VN9_large.jpg
Profil Atlet Skateboard Mikhayla Shanum: Bocah 11 Tahun asal Papua Pegunungan yang Jadi Sorotan di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement