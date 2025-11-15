Kisah Lucu Jonatan Christie: Tertangkap Basah Lirik Chiharu Shida, Langsung Ketahuan sang Istri!

MOMEN menggelitik terekam kamera yang melibatkan tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, dan bintang ganda putri Jepang, Chiharu Shida. Kisah lucu ini menjadi viral di media sosial, dan puncaknya, istri Jonatan, Shania Junianatha alias Shanju, turut menjadi sasaran colekan usil dari warganet.

Insiden ini terjadi dalam suasana yang tegang namun penuh semangat menjelang final All England 2024 di Birmingham, Inggris. Saat itu, Jonatan tengah bersiap untuk berhadapan dengan rekan senegaranya, Anthony Sinisuka Ginting, di partai puncak tunggal putra.

1. Curi Pandang di Tengah Sesi Pemanasan

Di lokasi yang sama, tepatnya di lapangan latihan All England, pasangan ganda putri Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida, baru saja menyelesaikan laga final mereka. Mereka harus puas menjadi runner-up setelah dikalahkan oleh pasangan Korea Selatan, Baek Ha-na/Lee So-hee.

Ketika Jonatan dan Ginting sedang fokus melakukan pemanasan jelang pertandingan krusial, Matsuyama/Shida terlihat asyik berfoto. Dalam rekaman video yang beredar, Jonatan Christie secara tidak sengaja tertangkap kamera sedang melirik ke arah ganda putri Jepang itu.

Meskipun tidak jelas secara pasti apakah pandangan Jonatan tertuju spesifik kepada Chiharu Shida atau hanya ke arah umum, fakta bahwa Shida dan Matsuyama berada dalam jarak pandang Jojo langsung memicu reaksi riuh dari warganet. Momen 'curi-curi pandang' yang tampak tidak disengaja itu sontak menjadi bahan lelucon.

Jonatan Christie lirik Chiharu Shida

2. Reaksi Kocak Warganet Mengadukan ke Sang Istri

Karena Jonatan Christie diketahui telah resmi menikah dengan Shania Junianatha di Jakarta pada Desember 2023, warganet pun tak ketinggalan untuk "mengadukan" tingkah lucu Jojo langsung kepada sang istri. Kolom komentar media sosial pun dipenuhi dengan respons kocak yang menyebut nama Shanju.