HOME SPORTS NETTING

Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |15:05 WIB
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
Chiharu Shida selalu jadi sorotan. (Foto: Instagram/@_chiharushida_)
A
A
A

KISAH raja bulu tangkis Thailand, Kunlavut Vitidsarn, menarik diulas. Dia terpesona dengan pebulu tangkis supercantik, Chiharu Shida.

Bahkan, Kunlavut terang-terangan ingin menikahi Chiharu Shida. Sosok pebulu tangkis asal Jepang itu memang cantik nan menawan hingga banyak penggemar yang mengaguminya.

Kunlavut Vitidsarn (Fox Sports Asia)

1. Kunlavut Vitidsarn Jadi Raja Bulu Tangkis Thailand

Kunlavut Vitidsarn jadi andalan Thailand di sektor tunggal putra. Banyak gelar juara bergengsi yang telah diraihnya.

Bahkan, Kunlavut pernah menyandang status juara dunia bulu tangkis pada 2023. Tak sampai di situ, kiprah manis juga ditunjukkan pebulu tangkis berusia 24 tahun itu di Olimpiade.

Pada Olimpiade Paris 2024, Kunlavut berhasil lolos ke final. Sayangnya, dia gagal rebut gelar juara karena kalah di final dari Viktor Axelsen dengan skor 11-21 dan 11-21. Alhasil, Kunlavut hanya meraih medali perak.

Sementara itu, di turnamen BWF World Tour, ada banyak gelar juara yang sudah berhasil diraih Kunlavut. Di antaranya, ada German Open, Thailand Open, Indonesia Masters, hingga Singapore Open.

 

