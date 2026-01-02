Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah di Balik Kesuksesan Ducati: Alberto Puig Ungkap Mengapa Marc Marquez Begitu Istimewa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |00:01 WIB
Kisah di Balik Kesuksesan Ducati: Alberto Puig Ungkap Mengapa Marc Marquez Begitu Istimewa
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
SPANYOL – Kepala Tim Honda, Alberto Puig, memberikan pujian setinggi langit dengan menyebut Marc Marquez sebagai sosok yang sangat layak menjadi panutan, tak hanya di MotoGP, tapi di dunia olahraga secara luas. Menurutnya, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut menunjukkan profesionalisme luar biasa saat beraksi di lintasan balap dan selalu memancarkan kepribadian positif dalam kehidupan sehari-hari.

Pembalap asal Spanyol itu baru saja kembali ke puncak performa terbaiknya di kancah balap motor dunia. Momentum kebangkitan tersebut ditandai dengan keberhasilannya merengkuh gelar juara dunia MotoGP 2025.

1. Pujian untuk Profesionalisme Marquez

Alberto Puig mengaku sangat bersyukur Ducati bisa bekerja sama dengan pembalap yang kini telah mengoleksi tujuh gelar juara dunia kelas utama tersebut. Ia menilai Marc Marquez adalah atlet yang sangat profesional dan memiliki kematangan kepribadian yang luar biasa.

Alberto Puig (MotoGP)
Alberto Puig (MotoGP)

"Saya menganggapnya sebagai tonggak sejarah, bukan hanya di dunia sepeda motor, tetapi secara global, di semua olahraga," kata Alberto Puig dilansir dari Motosan, Jumat (2/1/2026).

"Hanya ada sedikit orang seperti itu, dan Marc adalah salah satunya," tambahnya.

 

