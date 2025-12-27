Meski Banyak Tawaran Menggoda, Kesetiaan Marc Marquez di Ducati Tak Tergoyahkan oleh Uang

MADRID – Manajer balap senior, Alberto Vergani, meyakini Marc Marquez akan tetap berkomitmen penuh bersama Ducati Lenovo setidaknya hingga kontraknya berakhir pada MotoGP 2026. Meski potensi tawaran nilai kontrak fantastis dari tim rival bermunculan, Marquez diprediksi tidak akan bergeming.

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez kembali ke puncak kejayaannya dengan merengkuh gelar juara dunia MotoGP edisi 2025 bersama Ducati. Pencapaian ini sekaligus menandai koleksi gelar juara dunia ketujuhnya di kelas utama.

1. Kenyamanan di Atas Nilai Kontrak

Alberto Vergani mengatakan Marc Marquez bukanlah tipikal pembalap yang mengedepankan nominal. Hal itu dikarenakan pembalap itu fokusnya adalah kenyamanan dan totalitas saat membela sebuah tim.

"Secara pribadi, saya tidak yakin dia mencari tawaran yang fantastis, karena Marc bukan tipe orang yang mudah tergiur uang, dan saya belum pernah melihatnya sebahagia tahun ini," kata Alberto Vergani dilansir dari Motosan, Sabtu (27/12/2025).

Marc Marquez. (Foto: MotoGP)

"Karena itu, saya pikir dia bisa tetap di Ducati, dan itu tidak akan mengejutkan saya. Dalam hal itu, akan menjadi kekecewaan bagi semua orang, karena itu adalah motor yang paling didambakan," tambahnya.

2. Dominasi Ducati

Alberto Vergani menilai Ducati dan Marc Marquez adalah kombinasi yang pas saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Marc Marquez merajai kompetisi MotoGP 2025.