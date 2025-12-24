Atlet Lari Robi Syianturi Lelang Sepatu untuk Korban Bencana Sumatera, Dibeli Raffi Ahmad Rp150 Juta!

ATLET lari, Robi Syianturi, melelang sepatu yang digunakannya pada ajang SEA Games 2025 hingga meraih medali emas. Nantinya, hasil penjualan akan disumbangkan untuk pemulihan korban bencana di Sumatera.

Robi melelang sepatu dan bib yang digunakan saat berlaga. Seluruh hasilnya akan didonasikan untuk pembangunan masjid di Aceh Tamiang.

1. Raffi Ahmad

Ketulusan hati Robi ini mendapat dukungan besar Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Sang selebriti ikut serta dalam lelang benda bersejarah tersebut.

Tak tanggung-tanggung, Raffi langsung menawar di angka Rp150 juta. Ia pun jadi pemenang lelang tersebut!

“Bismillah Rp 150 juta,” tulis Raffi Ahmad di kolom komentar akun media sosial Robi, dikutip Rabu (24/12/2025).

Sepatu itu memiliki nilai historis dan emosional yang tinggi. Namun, Robi memilih untuk tidak menyimpannya sebagai koleksi pribadi. Ia menegaskan membantu sesama jauh lebih penting dibanding mengabadikan kenangan dalam bentuk benda.