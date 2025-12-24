Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet Lari Robi Syianturi Lelang Sepatu untuk Korban Bencana Sumatera, Dibeli Raffi Ahmad Rp150 Juta!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |07:54 WIB
Atlet Lari Robi Syianturi Lelang Sepatu untuk Korban Bencana Sumatera, Dibeli Raffi Ahmad Rp150 Juta!
Aksi Robi Syianturi melelang sepatu bersejarahnya di SEA Games 2025 mendapat perhatian Raffi Ahmad (Foto: Kemenpora RI)
A
A
A

ATLET lari, Robi Syianturi, melelang sepatu yang digunakannya pada ajang SEA Games 2025 hingga meraih medali emas. Nantinya, hasil penjualan akan disumbangkan untuk pemulihan korban bencana di Sumatera.

Robi melelang sepatu dan bib yang digunakan saat berlaga. Seluruh hasilnya akan didonasikan untuk pembangunan masjid di Aceh Tamiang.

1. Raffi Ahmad

Robi Syianturi beraksi di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Rizki Fitrianto)

Ketulusan hati Robi ini mendapat dukungan besar Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Sang selebriti ikut serta dalam lelang benda bersejarah tersebut.

Tak tanggung-tanggung, Raffi langsung menawar di angka Rp150 juta. Ia pun jadi pemenang lelang tersebut!

“Bismillah Rp 150 juta,” tulis Raffi Ahmad di kolom komentar akun media sosial Robi, dikutip Rabu (24/12/2025).

Sepatu itu memiliki nilai historis dan emosional yang tinggi. Namun, Robi memilih untuk tidak menyimpannya sebagai koleksi pribadi. Ia menegaskan membantu sesama jauh lebih penting dibanding mengabadikan kenangan dalam bentuk benda.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/40/3191523/pp_pelti_mengguyur_bonus_senilai_rp700_juta_bagi_tim_tenis_indonesia_usai_berprestasi_di_sea_games_2025-tS0A_large.jpeg
Tenis Indonesia Sabet 3 Emas dan 6 Perunggu di SEA Games 2025, PP Pelti Guyur Bonus Rp 700 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191424/emilia_nova-w9Ht_large.jpg
Kemenpora Pastikan Bonus SEA Games 2025 Segera Cair Sesuai Arahan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191406/timnas_indonesia_u_22-5ceB_large.jpg
Gagal di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 dan Sejumlah Cabor Terancam Sanksi Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/43/3191373/kontingen_indonesia_berhasil_lampaui_target_80_medali_emas_sea_games_2025-ASJz_large.jpg
Lampaui Target Medali Emas, Kesuksesan Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Dapat Terjadi karena Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/43/3191271/alfin_daniel_bersama_mcentee_catherine-cong_large.jpg
Kisah Romantis Tak Biasa Pevoli Indonesia Alfin Daniel dengan Penerjemah Supercantik Thailand McEntee Catherine di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/43/3191248/martina_ayu_pratiwi-CSy6_large.jpg
Kisah Martina Ayu Pratiwi, Atlet Supercantik Indonesia yang Resmi Jadi Peraih Medali SEA Games 2025 Terbanyak
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement