Kontingen Indonesia Raih 91 Medali Emas dan Finis Runner up di SEA Games 2025, Erick Thohir: Bukti Mental Juara!

MENPORA RI, Erick Thohir, gembira melihat pencapaian Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 dengan 91 medali emas dan finis sebagai runner up. Ini sudah melebihi apa yang ditargetkan oleh Kemenpora RI.

Kontingen Indonesia berangkat ke SEA Games di Thailand dengan target meraih 80 medali emas, serta finis di tiga besar klasemen akhir perolehan medali. Patokan itu bahkan berhasil dilewati dengan 91 medali emas, 111 perak, dan 131 perunggu.

1. Sejarah Baru

Tak hanya itu, beberapa cabang olahraga (cabor) dan atlet juga menciptakan sejarah baru di pesta olahraga Asia Tenggara tersebut. Salah satunya adalah Timnas Futsal Indonesia yang berhasil meraih medali emas perdana, memutus dominasi Thailand dalam lima edisi terakhir.

Atlet angkat besi, Rizki Juniansyah, berhasil menciptakan rekor baru di angkatan clean & jerk, serta total angkatan di nomor 79 kg. Erick mengatakan, keberhasilan Kontingen Indonesia merupakan buah dari perjuangan seluruh atlet.

"Capaian luar biasa ini mengantarkan Indonesia finis di posisi kedua klasemen akhir SEA Games 2025,” kata Erick dalam akun Instagram pribadinya @erickthohir, dikutip Minggu (21/12/2025).

“Raihan peringkat kedua ini menyamai rekor bersejarah saat tampil di luar kandang 30 tahun lalu ketika Tim Indonesia tampil di SEA Games 1995 di Chiang Mai, Thailand," imbuh pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.