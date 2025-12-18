Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Cabor Panahan Persembahkan Emas Ke-74 Indonesia lewat Tim Compound Putri

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |11:24 WIB
Hasil SEA Games 2025: Cabor Panahan Persembahkan Emas Ke-74 Indonesia lewat Tim Compound Putri
Cabor panahan menyumbang medali emas ke-74 untuk Kontingen Indonesia (Foto: Instagram/@indonesia.archery)
BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) panahan kembali menyumbang emas untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Medali emas ke-74 itu diraih tim compound putri dari nomor compound beregu putri.

Perlombaan memanah itu berlangsung di Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Thailand pada Kamis (18/12/2025) pagi WIB. Tim panahan compound putri Indonesia terdiri dari Nurisa Dian Ashrifah, Ratih Zilizaty Fadhly, dan Yurike Nina Bonita Pereira.

Tim Panahan Indonesia. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Mereka berhasil tampil luar biasa dalam babak perebutan medali emas kontra tim panahan compound putri Singapura yang diwakili oleh Jeannice Low, Teng Teng Low, dan Xue Li Ong. Sempat mendapatkan perlawanan sengit, tim panahan compound putri Indonesia berhasil memenangkan pertandingan.

Nurisa/Ratih/Yurike berhasil mengalahkan tim panahan compound putri Singapura dengan skor tipis 228-227. Kemenangan ini berbuah medali emas ke-74 untuk Kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025.

Sebelumnya, cabang olahraga triathlon melalui nomor women’s duathlon team relay juga berhasil menyumbang medali emas pada hari ini. Secara total, Kontingen Indonesia kini mengoleksi 74 medali emas, 86 perak, dan 94 perunggu.

 

