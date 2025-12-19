Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bungkam Thailand di Final, Timnas Hoki Es Putra Indonesia Segel Emas Ke-90 di SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |21:18 WIB
Bungkam Thailand di Final, Timnas Hoki Es Putra Indonesia Segel Emas Ke-90 di SEA Games 2025
Timnas Hoki Es Putra Indonesia raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)
BANGKOK Kontingen Indonesia resmi menyentuh angka 90 medali emas pada ajang SEA Games 2025. Capaian prestisius ini dipastikan setelah Timnas hoki es putra Indonesia tampil menggila dan berhasil menumbangkan tuan rumah Thailand dalam laga final yang berlangsung dramatis pada Jumat (19/12/2025).

Skuad Merah Putih sukses mengamankan kemenangan tipis 3-2 atas Thailand dalam duel sengit yang menguras fisik. Pertandingan perebutan kasta tertinggi tersebut digelar di Thailand International Ice Hockey Arena, Huai Khwang, Bangkok, yang dipenuhi pendukung lawan.

Prestasi ini menjadi catatan yang sangat membanggakan bagi cabang olahraga hoki es karena mampu pulang ke Tanah Air dengan status juara. Pencapaian ini diraih dengan perjuangan luar biasa, mengingat lawan yang dihadapi adalah tuan rumah yang memiliki fasilitas dan dukungan suporter yang masif.

1. Melaju Jauh Melampaui Target Kemenpora

Keberhasilan tim hoki es ini semakin memantapkan posisi Indonesia yang telah melampaui target medali yang ditetapkan pemerintah melalui Kemenpora. Sebagaimana diketahui, Tim Merah Putih semula hanya dibebani target sebanyak 80 keping medali emas dalam ajang multievent edisi kali ini.

Hingga saat ini, kontingen Indonesia telah mengemas total 90 medali emas, 102 perak, dan 118 perunggu. Perolehan medali tersebut masih berpotensi besar untuk terus bertambah karena masih ada beberapa pertandingan dari cabang olahraga lain yang tengah berlangsung.

Timnas Hoki Es Putra Indonesia
Timnas Hoki Es Putra Indonesia

2. Apresiasi Bonus Miliaran Rupiah Menanti

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi atlet, pemerintah telah menyatakan kesiapannya untuk mengucurkan bonus sebesar Rp1 miliar bagi setiap keping medali emas yang diraih. Langkah ini diambil sebagai apresiasi nyata atas perjuangan para pahlawan olahraga yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Bonus tersebut diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi seluruh atlet untuk terus memberikan performa maksimal hingga hari penutupan. Fokus Indonesia saat ini adalah mempertahankan dominasi di posisi kedua klasemen demi mencatatkan prestasi terbaik dalam sejarah partisipasi Indonesia di SEA Games luar kandang.

(Rivan Nasri Rachman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
