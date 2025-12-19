Target Rizki Juniansyah Usai Sukses di SEA Games dan Olimpiade: Bidik Emas Asian Games!

TANGERANG – Atlet angkat besi Indonesia, Rizki Juniansyah, bicarakan targetnya usai sukses besar di SEA Games dan Olimpiade. kini, dia bidik medali emas di Asian Games.

Rizki mengatakan akan fokus mempersiapkan diri untui ajang tersebut. Dengan begitu, penampilan optimal bisa ditunjukkannya.

1. Rizki Juniansyah Dominasi

Rizki Juniansyah kembali menegaskan dominasinya di Asia Tenggara. Tampil di kelas 79 kilogram, dia meraih medali emas SEA Games 2025 Thailand sekaligus memecahkan rekor dunia angkatan clean and jerk serta total angkatan.

Rizki mencatat clean and jerk 205 kilogram dan snatch 160 kilogram. Jika ditotal, Rizki berhasil mengangkat beban seberat 365 kilogram. Dengan total angkatan itu, Rizki berhasil merebut medali emas di SEA Games Thailand 2025.

Tak hanya itu, dia mencatat dua rekor sekaligus. Rekor pertama diraih di clean and jerk sebagai angkatan terberat, sementara total angkatannya juga meraih rekor serupa. Raihan itu menjadi kontribusi penting yang menandai medali emas ke-50 bagi kontingen Indonesia di ajang multi-event Asia Tenggara itu.

Keunggulan Rizki tak terbendung. Total angkatannya mengungguli rekan senegaranya Muhammad Erry Hidayat yang meraih perak dengan total 336 kilogram, serta lifter tuan rumah Natthawut Suepsuan (Thailand) yang membawa pulang perunggu dengan total 335 kilogram.

"Alhamdulillah sangat bersyukur, ini adalah raihan medali ketiga saya di SEA Games, karena pertama tahun 2021 saya meraih perak di kelas 81kg dan di 2023 Kamboja kemarin (73kg) saya mendapatkan medali emas," kata Rizki kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis (18/12/2025).

"Ini adalah medali emas kedua saya di SEA Games dalam hidup saya. InsyaAllah saya juga bakal terus melaksanakan prosesi saya buat di SEA Games, Asian Games, nanti Olimpiade juga," sambungnya.