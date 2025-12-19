Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Target Rizki Juniansyah Usai Sukses di SEA Games dan Olimpiade: Bidik Emas Asian Games!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |22:05 WIB
Target Rizki Juniansyah Usai Sukses di SEA Games dan Olimpiade: Bidik Emas Asian Games!
Rizki Juniansyah rebut emas di SEA Games 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

TANGERANG – Atlet angkat besi Indonesia, Rizki Juniansyah, bicarakan targetnya usai sukses besar di SEA Games dan Olimpiade. kini, dia bidik medali emas di Asian Games.

Rizki mengatakan akan fokus mempersiapkan diri untui ajang tersebut. Dengan begitu, penampilan optimal bisa ditunjukkannya.

Rizki Juniansyah raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Koko)

1. Rizki Juniansyah Dominasi

Rizki Juniansyah kembali menegaskan dominasinya di Asia Tenggara. Tampil di kelas 79 kilogram, dia meraih medali emas SEA Games 2025 Thailand sekaligus memecahkan rekor dunia angkatan clean and jerk serta total angkatan.

Rizki mencatat clean and jerk 205 kilogram dan snatch 160 kilogram. Jika ditotal, Rizki berhasil mengangkat beban seberat 365 kilogram. Dengan total angkatan itu, Rizki berhasil merebut medali emas di SEA Games Thailand 2025.

Tak hanya itu, dia mencatat dua rekor sekaligus. Rekor pertama diraih di clean and jerk sebagai angkatan terberat, sementara total angkatannya juga meraih rekor serupa. Raihan itu menjadi kontribusi penting yang menandai medali emas ke-50 bagi kontingen Indonesia di ajang multi-event Asia Tenggara itu.

Keunggulan Rizki tak terbendung. Total angkatannya mengungguli rekan senegaranya Muhammad Erry Hidayat yang meraih perak dengan total 336 kilogram, serta lifter tuan rumah Natthawut Suepsuan (Thailand) yang membawa pulang perunggu dengan total 335 kilogram.

"Alhamdulillah sangat bersyukur, ini adalah raihan medali ketiga saya di SEA Games, karena pertama tahun 2021 saya meraih perak di kelas 81kg dan di 2023 Kamboja kemarin (73kg) saya mendapatkan medali emas," kata Rizki kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis (18/12/2025).

"Ini adalah medali emas kedua saya di SEA Games dalam hidup saya. InsyaAllah saya juga bakal terus melaksanakan prosesi saya buat di SEA Games, Asian Games, nanti Olimpiade juga," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190932/timnas_hoki_es_putra_indonesia-1BjS_large.jpg
Bungkam Thailand di Final, Timnas Hoki Es Putra Indonesia Segel Emas Ke-90 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190921/timnas_voli_putra_indonesia-O84D_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025: Tampil Heroik 5 Set, Rivan Nurmulki Cs Raih Perak Usai Takluk dari Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190913/vicky_tahumil-dqLA_large.jpg
Vicky Tahumil Bungkam Wakil Tuan Rumah, Tinju Sumbang Emas Ke-89 bagi Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190902/timnas_hoki_indoor_putra_indonesia-E9vc_large.jpg
Dramatis! Timnas Hoki Indoor Putra Indonesia Bungkam Malaysia demi Segel Emas Ke-88 SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190897/kontingen_indonesia_dan_vietnam_di_sea_games_2025-umNJ_large.jpg
Adu Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Indonesia dengan Vietnam, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190896/brayen_brata_coolen-P05f_large.jpg
Dominasi di Arena Equestrian, Brayen Brata Coolen Persembahkan Emas Ke-87 SEA Games 2025 untuk Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement