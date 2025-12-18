Adu Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia, bak Bumi dan Langit

Adu perolehan sementara medali emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia menarik untuk diulas (Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi Priadiansyah)

ADU perolehan sementara medali emas SEA Games 2025 Thailand dengan Indonesia. Apakah bak bumi dan langit?

SEA Games 2025 sudah memasuki hari kesembilan sejak Opening Ceremony pada 9 Desember. Bisa dibilang, ajang multi-cabang ini hanya tinggal menghitung hari.

Hingga kini sudah ratusan medali dibagi-bagi oleh panitia kepada para atlet berprestasi, termasuk kepada Kontingen Indonesia. Lantas, seperti apa perbandingannya dengan tuan rumah Thailand?

1. Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Thailand

Selayaknya tuan rumah, Kontingen Thailand ditargetkan menjadi juara umum. Tanpa status itu pun, atlet-atlet dari Negara Gajah Perang juga rutin menjadi yang terbaik di Asia Tenggara.

Hingga Kamis (18/12/2025) pagi WIB, Thailand tercatat sudah meraup total 385 keping medali. Mereka merebut 185 emas, 120 perak, dan 80 perunggu.

Besarnya jumlah itu tidak mengherankan. Selain memang jago, Thailand juga memasukkan beberapa cabang olahraga (cabor) dan nomor pertandingan yang bisa menjadi lumbung emas.