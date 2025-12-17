Hasil BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie Tak Berkutik di Tangan Kunlavut Vitidsarn!

Jonatan Christie kalah dari Kunlavut Vitidsarn di laga pertama Grup A BWF World Tour Finals 2025. (Foto: Humas PP PBSI)

TUNGGAL putra bulu tangkis Indonesia, Jonatan Christie, menelan kekalahan di laga pertama Grup A BWF World Tour Finals 2025. Jonatan Christie dibungkam jagoan tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Pertandingan itu berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China pada Rabu (17/12/2025) siang WIB. Jonatan Christie menelan kekalahan dalam dua gim langsung dengan skor 10-21, dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Laga ketat langsung tersaji sejak awal pertandingan gim pertama. Namun terpantau, Kunlavut Vitidsarn bermain lebih efektif ketimbang Jonatan Christie. Serangan tunggal putra Thailand itu dengan mudah membongkar pertahanan Jonatan Christie.

Walau begitu, Jonatan Christie melawan dengan permainan cepat dan smash menyilang. Sayangnya, upaya jawara All England 2024 belum bisa untuk menyamakan kedudukan.

Pada jeda interval gim pertama, Kunlavut Vitidsarn berhasil memastikan keunggulan dengan skor telak 11-5. Selepas rehat, permainan Kunlavut semakin matang. Sementara itu, Jonatan Christie belum bisa menemukan momentum positif.