Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie Tak Berkutik di Tangan Kunlavut Vitidsarn!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |12:30 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie Tak Berkutik di Tangan Kunlavut Vitidsarn!
Jonatan Christie kalah dari Kunlavut Vitidsarn di laga pertama Grup A BWF World Tour Finals 2025. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putra bulu tangkis Indonesia, Jonatan Christie, menelan kekalahan di laga pertama Grup A BWF World Tour Finals 2025. Jonatan Christie dibungkam jagoan tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Pertandingan itu berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China pada Rabu (17/12/2025) siang WIB. Jonatan Christie menelan kekalahan dalam dua gim langsung dengan skor 10-21, dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Laga ketat langsung tersaji sejak awal pertandingan gim pertama. Namun terpantau, Kunlavut Vitidsarn bermain lebih efektif ketimbang Jonatan Christie. Serangan tunggal putra Thailand itu dengan mudah membongkar pertahanan Jonatan Christie.

Walau begitu, Jonatan Christie melawan dengan permainan cepat dan smash menyilang. Sayangnya, upaya jawara All England 2024 belum bisa untuk menyamakan kedudukan.

Pada jeda interval gim pertama, Kunlavut Vitidsarn berhasil memastikan keunggulan dengan skor telak 11-5. Selepas rehat, permainan Kunlavut semakin matang. Sementara itu, Jonatan Christie belum bisa menemukan momentum positif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/40/3190391/putri_kw_kalah_dari_an_se_young_di_laga_pertama_bwf_world_tour_finals_2025_putrikw20-P5fD_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Tumbang dari An Se-young, Jafar/Felisha Ditaklukkan Jagoan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190238/para_pebulu_tangkis_indonesia-a1iC_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Masuk Grup Neraka BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Putri KW!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190174/putri_kw_dan_tomoka_miyazaki-ONBX_large.jpg
Potret Pebulu Tangkis Top Dunia Ikut Gala Dinner BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Best Dressed, Tomoka Miyazaki Pakai Kimono!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190145/putri_kw_sabet_busana_terbaik_jelang_bwf_world_tour_finals_2025-Qo1q_large.jpg
Jelang BWF World Tour Finals 2025, Putri KW Sabet Penghargaan Busana Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/40/3189613/simak_hasil_drawing_bwf_world_tour_finals_2025-jPQB_large.jpg
Hasil Drawing BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie Jumpa Anders Antonsen dan Kunlavut Vitidsarn, Putri KW Masuk Grup Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/40/3188293/pornpawee_chocuwong-qwcD_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Siap Mentas di BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Bidadari Bulu Tangkis Indonesia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement