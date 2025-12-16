Potret Pebulu Tangkis Top Dunia Ikut Gala Dinner BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Best Dressed, Tomoka Miyazaki Pakai Kimono!

POTRET pebulu tangkis dunia ikut gala dinner BWF World Tour Finals 2025 curi perhatian. Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, bahkan sukses memenangkan best dressed atau busana terbaik.

Ya, pebulu tangkis dunia yang lolos berlaga di turnamen penutup tahun paling bergengsi, BWF World Tour Finals 2025, mengikuti sesi gala dinner kemarin malam. Para pemain top dunia ini pun tampil menawan dengan balutan busana berbagai tema, bahkan sejumlah pemain mengenakan baju tradisional negaranya.

Putri Kusuma Wardani

1. Putri KW Best Dressed

Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri

Dalam acara gala dinner semalam, para pemain hadir dalam balutan busana menawan, termasuk para pemain Indonesia. Diketahui, ada 5 wakil Tanah Air yang berlaga di ajang tersebut.

Kelima wakil itu adalah Jonatan Christie, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Putri Kusuma Wardani, dan Jafar Hidayatullah/Felisha Albert Nathaniel Pasaribu.

Jonatan Christie

Para wakil Tanah Air itu pun tampil menawan dalam gala dinner BWF World Tour Finals 2025. Bahkan, Putri KW menang penghargaan best dressed.

Dalam acara itu, Putri KW mengenakan dress berkelir putih dan biru. Warna putih terlihat di bagian atas gaun Putri. Sementara itu, warna biru menghiasi baju dari tengah hingga ke bawah.

Selain Putri KW, Felisha juga tampil cantik nan menawan. Dalam balutan busana tradisional, dengan atasan berwarna putih dan hitam. Baju ini dipadankan dengan kain khas Indonesia berwarna hijau dan merah.

Jafar Hidayatullah dan Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu

Rekan duetnya, Jafar, tampil gagah dengan setelan jas hitam dan kemeja putih yang dipandangkan dengan dasi kupu-kupu. Bukan hanya Jafar yang mengenakan jas, Fajar, Fikri, dan Reza juga mengenakan pakaian serupa tetapi dengan warna dan motif beragam.

Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Sabar Karyaman Gutama

Sementara Sabar, dia tampil menawan dengan balutan beskap hitam yang dipandankan dengan celana bahan krem. Lalu, Jonatan Christie memilih mengenakan batik, kompak dengan tim kepelatihannya.