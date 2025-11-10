Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming Nitto ATP Finals 2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |18:12 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Nitto ATP Finals 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Nitto ATP Finals 2025 di Vision+! (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Dunia tenis mencapai puncaknya dengan digelarnya Nitto ATP Finals 2025. Turnamen penutup musim ini mempertemukan petenis terbaik dunia di Inalpi Arena, Torino, Italia.

Digelar mulai 9-17 November 2025, ajang ini menjadi momen penentuan siapa yang layak menyandang gelar Raja Tenis Dunia di akhir musim ATP Tour.  Klik di sini untuk nonton keseruan seluruh pertandingan ATP Finals. 

Novak Djokovic

Meski selalu menjadi panggung bagi para petenis elite, tahun ini ATP Finals 2025 berlangsung tanpa kehadiran legenda Novak Djokovic. Ia dipastikan absen karena cedera.

Kini, sorotan tertuju pada deretan bintang muda seperti Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Simone Bolelli, dan Andrea Vavassori. Mereka siap menghadirkan duel-duel penuh drama di lapangan keras Torino.

Memasuki puncak turnamen mulai 9 November, babak semifinal dan final Nitto ATP Finals 2025 akan dilaksanakan pada 15–16 November 2025 dengan jadwal tayang berikut:

Sabtu, 15 November 2025

18:00 WIB | Doubles Match – Semifinal 1

20:30 WIB | Singles Match – Semifinal 1

Minggu, 16 November 2025

00:00 WIB | Doubles Match – Semifinal 2

02:30 WIB | Singles Match – Semifinal 2

21:00 WIB | Doubles Match – Final

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/40/3173032/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_atp_500_japan_open_china_open_2025_di_vision-poUC_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming ATP 500 Japan Open & China Open 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/40/3163926/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_atp_250_winston_salem_open_2025_di_vision-nQiU_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming ATP 250 Winston-Salem Open 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/40/3160645/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_atp_1000_cincinnati_open_2025-FyH1_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming ATP 1000: Cincinnati Open 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/40/3158682/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_atp_1000-LOVT_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming ATP 1000: National Bank Open 2025 di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/40/3140190/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_atp_tour_500_hamburg_open_2025-H8XG_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 500 Hamburg Open 2025, Tonton di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/40/3131733/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_atp_tour_500_barcelona_open_2025_di_vision-GTjy_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 500 Barcelona Open 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement