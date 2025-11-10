Jadwal dan Link Live Streaming Nitto ATP Finals 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – Dunia tenis mencapai puncaknya dengan digelarnya Nitto ATP Finals 2025. Turnamen penutup musim ini mempertemukan petenis terbaik dunia di Inalpi Arena, Torino, Italia.

Digelar mulai 9-17 November 2025, ajang ini menjadi momen penentuan siapa yang layak menyandang gelar Raja Tenis Dunia di akhir musim ATP Tour. Klik di sini untuk nonton keseruan seluruh pertandingan ATP Finals.

Meski selalu menjadi panggung bagi para petenis elite, tahun ini ATP Finals 2025 berlangsung tanpa kehadiran legenda Novak Djokovic. Ia dipastikan absen karena cedera.

Kini, sorotan tertuju pada deretan bintang muda seperti Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Simone Bolelli, dan Andrea Vavassori. Mereka siap menghadirkan duel-duel penuh drama di lapangan keras Torino.

Memasuki puncak turnamen mulai 9 November, babak semifinal dan final Nitto ATP Finals 2025 akan dilaksanakan pada 15–16 November 2025 dengan jadwal tayang berikut:

Sabtu, 15 November 2025

18:00 WIB | Doubles Match – Semifinal 1

20:30 WIB | Singles Match – Semifinal 1

Minggu, 16 November 2025

00:00 WIB | Doubles Match – Semifinal 2

02:30 WIB | Singles Match – Semifinal 2

21:00 WIB | Doubles Match – Final