Hasil SEA Games 2025: Iqbal/Arista Gemilang, Menembak Sumbang Medali Emas Ke-47 untuk Indonesia

CABANG olahraga (cabor) menembak berhasil meraih medali emas di SEA Games 2025. Medali itu diraih lewat aksi ganda campuran, Muhammad Iqbal Raia Prabowo/Arista Perdana Putri Darmono.

Dengan begitu, kontingen Indonesia sudah mengumpulkan 47 medali emas. Pundi-pundi medali masih bisa terus bertambah karena wakil di sejumlah cabor masih akan bertanding.

1. Tampil Solid

Keduanya tampil solid dalam nomor 10m Air Pistol beregu campuran di Photharam Shooting Range, Thailand, Senin (15/12/2025). Prestasi itu buah persiapan dan performa apik Iqbal/Arista.

Menembak Indonesia berjaya usai unggul atas Vietnam di babak final. Sementara itu, medali perunggu jadi milik wakil Malaysia dan Thailand.