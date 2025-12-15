Hasil SEA Games 2025: Wushu Persembahkan Emas Ke-46 Bagi Kontingen Indonesia!

KONTINGEN Indonesia meraih medali emas ke-46 dalam SEA Games 2025. Medali emas itu kembali dicatatkan cabang olahraga (cabor) wushu.

Kali ini medali emas dipersembahkan lewat nomor Men's bare-handed Duilian. Atlet yang turun dalam nomor itu adalah Ahmad Ghifari Fuaiz, Ahmad Ghozali Fuaiz, dan Terrence Tjahyadi.

Wushu persembahkan emas ke-46 bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@badmintontalk)

Wakil Indonesia ini mengumpulkan poin 9.746. Di posisi kedua ada Myanmar dengan poin 9.706 sedangkan di posisi ketiga ditempati Malaysia dengan poin 9.626

Sebelumnya atau pagi tadi, Wushu juga mempersembahkan medali emas melalui Patricia Geraldine di nomor nomor changquan, Jianshu & Qianshu. Patricia mencatatkan poin 9.750+9.760+9.756 : 29.266. Di posisi kedua ada wakil Malaysia Pang Pui Yee dengan poin 9.705+9.643+9.760 : 29.109, sedangkan di posisi ketiga ada wakil Singapura, Le Yin Shuen dengan catatan 9.706+9.713+9.636 : 29.055 poin.

Seperti yang sudah diungkap di atas, kontingen Indonesia sudah mengumpulkan 46 medali emas, 57 perak, dan 53 perunggu. Jumlah medali kontingen Indonesia akan terus bertambah karena SEA Games 2025 masih akan berlangsung sampai 20 Desember 2025.