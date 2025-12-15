Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB: Kantongi 45 Emas, Indonesia Makin Jauhi Vietnam

Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Senin (15/12/2025) pukul 12.00 WIB (Foto: Instagram/@kemenpora)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Senin (15/12/2025) pukul 12.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia sukses menambah 2 keping emas!

SEA Games 2025 telah memasuki hari keenam. Kontingen Indonesia memulai rangkaian dengan modal 43 medali emas, 56 perak, dan 53 perunggu, yang diraih hingga Minggu 14 Desember 2025 malam WIB.

1. Wushu dan Balap Sepeda

Sejauh ini, Kontingen Idnoensia sukses menambah 2 keping emas. Cabang olahraga wushu mengawali tambahan logam mulia tersebut lewat Patricia Geraldine.

Emas diraih Patricia lewat nomor Changquan, Jianshu, dan Qianshu. Itu merupakan medali emas ke-44 bagi Kontingen Indonesia.

Tambahan satu keping emas lagi datang dari cabor balap sepeda jalan raya. Ayustina Delia menyumbang emas ke-45 buat Indonesia dari nomor pertandingan balap sepeda jalan raya putri.

Tambahan dua emas itu semakin mengukuhkan Kontingen Indonesia di posisi 2 klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025. Puncak klasemen tentu masih dikuasai Kontingen Thailand.