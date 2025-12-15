Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Patricia Geraldine Sumbang Emas Ke-44 Indonesia via Cabor Wushu!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |10:55 WIB
Hasil SEA Games 2025: Patricia Geraldine Sumbang Emas Ke-44 Indonesia via Cabor Wushu!
Patricia Geraldine menyumbang emas ke-44 Indonesia lewat cabang olahraga wushu (Foto: Instagram/@patriciagrldn)
A
A
A

BANGKOK – Medali emas Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 bertambah menjadi 44 keping. Terbaru, cabang olahraga (cabor) wushu memberi sumbangsihnya lewat Patricia Geraldine!

Emas itu datang dari nomor Changquan, Jianshu, dan Qianshu. Patricia jadi yang terbaik dalam laga perebutan medali di Ratthaprasasanabhakti Building, Bangkok, Senin (15/12/2025) pagi WIB.

1. Ungguli Malaysia dan Singapura

Patricia Geraldine (Foto: Instagram/@patriciagrldn)

Atlet Indonesia itu mencatatkan poin 9.750+9.760+9.756 dengan total 29.266. Ia mengungguli Pang Pui Yee (Malaysia) dengan 29.109 poin serta Le Yin Shuen (Singapura) yang mencatatkan 29.055 poin.

Patricia mengikuti jejak Edgar Xavier Marvello yang menyumbang emas dari cabor wushu pada Minggu 14 Desember 2025. Diharapkan, cabang olahraga tersebut bisa menambah raihannya.

Untuk sementara Kontingen Indonesia sudah mengumpulkan 44 medali emas, 57 perak, dan 53 perunggu. Medali itu pastinya akan terus bertambah karena SEA Games 2025 masih berlangsung sampai 20 Desember.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3189943/simak_kisah_masniari_wolf_yang_sempat_diminta_pelatih_untuk_ganti_gaya_renang_hingga_berbuah_medali_emas_sea_games-28dW_large.jpg
Kisah Perenang Supercantik Masniari Wolf, Pengoleksi Medali Emas di 3 SEA Games Beruntun yang Pernah Diminta Pelatih Ganti Gaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3189933/simak_link_live_streaming_timnas_voli_putra_indonesia_vs_timnas_voli_putra_myanmar_di_sea_games_2025-pPtH_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Myanmar di SEA Games 2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/40/3189923/rexy_mainaky_mundur_usai_malaysia_gagal_total_di_sea_games_2025-1N6q_large.jpg
Rexy Mainaky Mundur dari BAM Setelah Malaysia Gagal Capai Target dan Indonesia Juara Umum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3189910/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025-LX0J_large.jpeg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Rebut 43 Emas, Indonesia Tinggalkan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3189902/atlet_biliar_indonesia_telah_menyabet_2_perak_dan_2_perunggu_di_sea_games_2025_pb_pobsi-85rW_large.jpg
Prestasi Membanggakan! Tambah Perunggu, Biliar Indonesia Sabet 2 Perak dan 2 Perunggu di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/40/3189897/ratchanok_intanon-fHND_large.jpg
Kisah Haru Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Akhirnya Rebut Emas di SEA Games Terakhirnya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement