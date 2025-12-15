Hasil SEA Games 2025: Patricia Geraldine Sumbang Emas Ke-44 Indonesia via Cabor Wushu!

BANGKOK – Medali emas Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 bertambah menjadi 44 keping. Terbaru, cabang olahraga (cabor) wushu memberi sumbangsihnya lewat Patricia Geraldine!

Emas itu datang dari nomor Changquan, Jianshu, dan Qianshu. Patricia jadi yang terbaik dalam laga perebutan medali di Ratthaprasasanabhakti Building, Bangkok, Senin (15/12/2025) pagi WIB.

1. Ungguli Malaysia dan Singapura

Atlet Indonesia itu mencatatkan poin 9.750+9.760+9.756 dengan total 29.266. Ia mengungguli Pang Pui Yee (Malaysia) dengan 29.109 poin serta Le Yin Shuen (Singapura) yang mencatatkan 29.055 poin.

Patricia mengikuti jejak Edgar Xavier Marvello yang menyumbang emas dari cabor wushu pada Minggu 14 Desember 2025. Diharapkan, cabang olahraga tersebut bisa menambah raihannya.

Untuk sementara Kontingen Indonesia sudah mengumpulkan 44 medali emas, 57 perak, dan 53 perunggu. Medali itu pastinya akan terus bertambah karena SEA Games 2025 masih berlangsung sampai 20 Desember.