HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Robin Hood Indonesia Donald Pandiangan, Salah Satu Peraih Medali Emas Terbanyak Sepanjang Sejarah SEA Games

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |15:32 WIB
Kisah Robin Hood Indonesia Donald Pandiangan, Salah Satu Peraih Medali Emas Terbanyak Sepanjang Sejarah SEA Games
Legenda atlet panah Indonesia, Donald Pandiangan. (Foto: NOC Indonesia)




KISAH Robin Hood Indonesia, Donald Pandiangan menarik untuk dibahas. Pasalnya Donald dikenal sebagai salah satu perah medali emas terbanyak sepanjang sejarah SEA Games.

Bernama lengkap Donald Djatunas Pandiangan, ia adalah legenda panahan Indonesia yang dijuluki "Robin Hood Indonesia" berkat ketajamannya. Prestasinya tidak hanya terukir sebagai atlet peraih puluhan medali emas SEA Games, tetapi juga sebagai pelatih di balik sejarah manis medali Olimpiade pertama bagi Merah Putih.

1. Prestasi Emas dan Kekecewaan Olimpiade

Donald Pandiangan lahir di Sidikalang pada 12 Desember 1945 dan wafat pada 20 Agustus 2008 di usia 62 tahun. Semasa hidup, sejatinya ia memiliki mimpi awal menjadi insinyur, tetapi kendala finansial memaksanya putus kuliah.

Hidupnya berubah setelah Donaldo bekerja di sebuah perusahaan transportasi dan mendapatkan hadiah tak terduga, satu set panahan. Meski baru mulai mendalami olahraga ini pada usia 25 tahun, kariernya melejit dengan cepat. Hanya tiga tahun berselang, ia sukses menyabet medali emas pertamanya di PON Surabaya 1973.

Puncak kariernya sebagai atlet adalah di ajang SEA Games. Sejak 1977 hingga 1987, Donald Pandiangan berhasil menyumbangkan total 22 medali emas SEA Games, menjadikannya salah satu peraih medali emas terbanyak sepanjang sejarah multievent tersebut.

Donald Pandiangan Wafat
Donald Pandiangan Wafat

Julukan Robin Hood Indonesia melekat padanya karena kemampuannya yang luar biasa untuk menancapkan anak panah pada ekor anak panah sebelumnya. Namun, ia pernah merasakan kekecewaan mendalam.

Mimpinya meraih medali emas Olimpiade terpaksa kandas pada 1980. Saat itu, ia berada di puncak performa dan memiliki kesempatan bertanding di Olimpiade Moskow, Uni Soviet. Sayangnya, Indonesia memutuskan memboikot Olimpiade karena serangan Uni Soviet ke Afganistan. Momen puncak kariernya harus terlewatkan.

 

