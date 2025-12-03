Resmi! Red Bull Racing Umumkan Isack Hadjar sebagai Rekan Baru Max Verstappen di F1 2026

MILTON KEYNES – Teka-teki mengenai siapa yang akan mendampingi Max Verstappen di tim utama Red Bull Racing untuk Formula 1 (F1) musim 2026 akhirnya terjawab. Red Bull telah mengumumkan secara resmi susunan pembalap mereka untuk dua timnya, dengan Isack Hadjar dipastikan mendapat promosi dan akan bertandem dengan Verstappen.

Hadjar, yang sebelumnya membalap untuk tim satelit Racing Bulls, akan menggantikan posisi Yuki Tsunoda. Sementara itu, Tsunoda, yang mengalami musim sulit setelah menggantikan Liam Lawson di awal tahun, tidak mendapat kursi penuh waktu, tetapi akan menjabat sebagai pembalap cadangan untuk Red Bull.

1. Isack Hadjar Naik Kelas

Keputusan Red Bull memilih Hadjar didasarkan pada perkembangannya yang pesat di Formula 1. Hadjar menyatakan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh tim yang sukses ini.

“Saya sangat berterima kasih kepada Oracle Red Bull Racing karena memberi saya kesempatan dan kepercayaan untuk balapan di level tertinggi Formula 1,” ujar Hadjar, dikutip dari Crash, Rabu (3/12/2025).

Isack Hadjar. (Foto: Instagram/isackhadjar)

"Setelah semua kerja keras yang saya lakukan sejak bergabung dengan Tim Junior, ini adalah hadiah yang luar biasa,” tambahnya.

Hadjar mengakui perjalanannya penuh tantangan, namun Red Bull terus mendukungnya. Ia merasa pengalamannya bersama Racing Bulls tahun ini sangat berharga, di mana ia berhasil meraih podium perdananya usai finis ketiga di F1 GP Belanda 2025.

“Saya merasa jauh lebih baik sebagai pembalap dan pribadi, berkat dukungan dan persiapan Tim. Saya merasa siap untuk pergi ke Red Bull Racing dan saya senang dan bangga mereka merasakan hal yang sama. Ini adalah langkah yang luar biasa, untuk bekerja dengan yang terbaik dan belajar dari Max adalah sesuatu yang tidak sabar saya nantikan," tambahnya.