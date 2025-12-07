Advertisement
NETTING

SEA Games 2025: Putri KW Ingatkan Tim Putri Indonesia Waspadai Bintang Myanmar

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |09:57 WIB
SEA Games 2025: Putri KW Ingatkan Tim Putri Indonesia Waspadai Bintang Myanmar
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
PATHUM TANI – Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, bersiap menghadapi pertandingan krusial kontra Myanmar di perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor beregu putri SEA Games Thailand 2025. Atlet yang akrab disapa Putri KW itu secara khusus mengingatkan rekan-rekannya agar tidak meremehkan kekuatan Myanmar, terutama pemain tunggal putri utama mereka.

Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Myanmar di perempatfinal nomor beregu putri SEA Games Thailand 2025. Pertandingan ini akan berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, pada Minggu (7/12/2025) pukul 10.00 WIB, menjadi laga pembuka perjuangan tim putri Indonesia di ajang ini.

1. Waspada Terhadap Tunggal Putri Utama Myanmar

Meskipun secara keseluruhan persiapan tim, baik secara fisik maupun mental, sudah sangat matang, Putri KW menekankan pentingnya kewaspadaan. Ia menyoroti salah satu pemain kunci yang dimiliki tim lawan.

“Kalau dari tim sendiri pasti yakin untuk bisa menang melawan Myanmar hari ini di perempatfinal, tapi kami tidak boleh meremehkan karena mereka punya tunggal putri yang lumayan bagus, Thet Htar Thuzar. Hari ini kami siap tampil all out,” kata Putri KW, dilansir dari rilis resmi PBSI, Minggu (7/12/2025).

Thet Htar Thuzar
Thet Htar Thuzar

2. Peran Kunci dan Motivasi di Laga Pembuka

Di sisi lain, Putri KW diprediksi akan dipercaya sebagai pemain pertama yang turun dalam pertandingan beregu ini. Tunggal putri kelahiran Tangerang, Banten, itu mengakui bahwa ini akan menjadi pengalaman pertamanya memikul tanggung jawab sebagai pembuka tim.

 

