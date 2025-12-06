Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Resmi Dibuka, Menpora Erick Thohir Ingin Indonesia Sports Summit 2025 Jadi Ruang Penyatu Kebijakan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |18:40 WIB
Resmi Dibuka, Menpora Erick Thohir Ingin Indonesia Sports Summit 2025 Jadi Ruang Penyatu Kebijakan
Erick Thohir resmi buka Indonesia Sports Summit 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, telah resmi membuka Indonesia Sports Summit (ISS) 2025. Dia pun ungkap harapannya dengan bergulirnya ajang ini.

Erick ingin Indonesia Sports Summit dapat menjadi ruang penyatuan kebijakan baik antar kementerian maupun dengan pemangku kepentingan olahraga serta investor. Ia ingin ISS jadi momentum positif.

Menpora Erick Thohir minta roadmap prestasi padel. (Foto: Kemenpora)

1. Resmi Dibuka

ISS 2025 diselenggarakan pada 6 hingga 7 Desember 2025 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Acara yang digagas oleh Kemenpora ini menjadi forum kolaborasi industri olahraga nasional terbesar.

"Nomor satu yang saya bilang kami dari Kemenpora harus intropeksi diri. Kita bukan memimpin tapi mengayomi. Karena itu ketika bicara perubahan transformasi yang ada di Kemenpora yang terpenting kan mindset dari tim saya di Kemenpora, nah ini salah satu summit," kata Erick kepada wartawan termasuk iNews Media Group, Sabtu (6/12/2025).

2. Momentum

Erick menyebut ISS 2025 menjadi momentum untuk menyatukan arah kebijakan olahraga nasional. Dia menegaskan bahwa Kemenpora bukan bekerja sebagai pemimpin tunggal, tetapi sebagai fasilitator yang merangkul semua pihak demi mewujudkan transformasi olahraga Indonesia.

Erick juga menyoroti pentingnya sinergi lintas kementerian, khususnya dalam pengembangan student athlete. Menurutnya, Kemenpora tidak memiliki payung kebijakan penuh atas pembinaan pelajar sehingga kolaborasi dengan kementerian terkait mutlak dilakukan agar pembinaan atlet muda dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

"Yang kedua, tidak mungkin juga kita bertransformasi tanpa dukungan pengambil kebijakan dari kementerian lain misalnya student athlete, kita gapunya payung itu. Kita harus kerja sama dengan kementerian terkait. Pembinaan yang namanya olahraga pelajar, bukan di kita. Kita harus bersinergi dengan kementerian terkait," paparnya.

"Kita bicarakan juga kepada menteri-menteri lain aset-aset Pemda bekas PON mau diapain, habis ini pak gubernur akan datang bicara tentang perspektifnya dia. Artinya kita mensinergikan transformasi ini dengan kebijakan juga pengambil kebijakan lain, gabisa sendiri," tambah dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188229/fadillah_arbi-pYX2_large.jpg
Hasil Race 1 ARRC 2025: Fadillah Arbi Juara Asia AP250, Adenanta Putra Masih Harus Berjuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188171/fadillah_arbi_aditama_start_kedua_di_arrc_2025_ahm-r7B2_large.jpg
Hasil Kualifikasi ARRC 2025: Arbi Aditama Start Posisi 2, Adenanta Putra Harus Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188088/adenanta_putra-Kw8p_large.jpg
Unggul Tipis, Adenanta Putra Prediksi Persaingan Juara ARRC 2025 SS600 Sangat Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188087/fadillah_arbi_aditama-AdMV_large.jpg
Di Ambang Juara ARRC 2025 AP250, Fadillah Arbi Aditama Fokus Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044/anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188026/pubg_mobile_dan_porsche-lMS7_large.jpg
Resmi Meluncur, Porsche 918 Spyder dan Model Ikonis Lain Hadir di PUBG MOBILE!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement