Lama Main di Eredivisie, Tim Receveur Justru Tuntaskan Mimpi Merumput di Bali United

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |08:55 WIB
Lama Main di Eredivisie, Tim Receveur Justru Tuntaskan Mimpi Merumput di Bali United
Tim Recevuer bangga gabung Bali United. (Foto: instagram/@timreceveur)
TIM Receveur mengaku nyaman bermain untuk Bali United. Ia mengatakan, salah satu impiannya terwujud dengan bermain untuk Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

1. Gabung Bali United Pertengahan 2025

Pesepakbola 34 tahun itu gabung Bali United dari Almere City dengan status bebas transfer pada Juli 2025. Ia pun langsung mendapat tempat di skuad utama Serdadu Tridatu.

Tim Receveur bangga bisa gabung Bali United
Tim Receveur bangga bisa gabung Bali United

Tim Receveur sudah mencatatkan 23 penampilan plus dua gol dan dua assist bersama Bali United. Catatan itu akan terus bertambah andai Tim Receveur tampil konsisten.

Namun, di samping itu, Tim Receveur sebenarnya sudah mewujudkan impian bermain di Bali United. Setelah melanglang buana di klub-klub Belanda, Tim Receveur akhirnya mendapat tim yang cocok dengannya.

"Klub-klub di mana Anda bisa mendapatkan penghasilan yang layak, di mana levelnya mungkin sedikit lebih rendah, tetapi di tempat-tempat di mana Anda bisa menikmati waktu bersama keluarga," kata Receveur, Okezone mengutip dari Voetbal Primeur, Rabu (18/3/2026).

"Meskipun diam-diam saya juga terbuka untuk bermain di Timur Tengah, itu sama sekali tidak mungkin bagi saya," sambung mantan pemain akademi Ajax Amsterdam tersebut.

 

