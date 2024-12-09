Hasil-Hasil Pembalap Astra Honda Racing Team di ARRC 2024: Juara Asia!

BURIRAM – Astra Honda Racing Team (AHRT) menutup musim Asia Road Racing Championship (ARRC) 2024 dengan prestasi menjanjikan.

Herjun Atna Firdaus bersama CBR250RR melesat kencang menjadi Juara Asia di kelas Asia Production 250cc (AP250). Berhasil membendung tekanan kuat pembalap lain yang menggunakan mesin bersilinder dan berkapasitas lebih besar, Herjun mampu menjaga konsistensi prestasinya di sepanjang musim balap 2024.

Raihan finish posisi kedua pada balapan kedua yang dihelat hari Minggu (8/12/2024) di Chang International Circuit, Thailand, membuatnya berhasil menggenggam gelar Juara Asia 2024 dengan total raihan 165 poin.

Putaran akhir ARRC di Buriram dimulai dengan hasil kualifikasi yang baik. Herjun dan rekan setimnya, Muhammad Kiandra Ramadhipa, memulai balapan dari posisi kedua dan ketiga. Pada balapan pertama di hari Sabtu (7/12/2024), Ramadhipa tampil sebagai pemenang setelah pertarungan ketat sepanjang balapan. Herjun yang memulai dengan baik harus puas finis di posisi keempat.

Pada balapan kedua, Herjun memulai dari posisi kedua namun langsung menghadapi persaingan yang ketat. Setelah sempat terpukul mundur ke posisi kesembilan di lap pertama, Herjun terus memacu CBR250RR miliknya dengan pasti, merangsek ke barisan depan. Strategi yang diterapkannya berhasil membuahkan hasil yang positif.

Di lap keenam, Herjun naik ke posisi ketiga, kemudian mempertahankan posisi kedua hingga garis finis sekaligus mengamankannya gelar Juara Asia ARRC untuk kelas AP250. Semantara itu Ramadhipa terpaksa tidak dapat melanjutkan balapan karena terdapat kendala pada mesin sepeda motornya.

Sepanjang musim balap tahun ini, Herjun bersama CBR250RR miliknya telah berhasil menyumbangkan total 6 podium dari 11 balapan yang berlangsung di kelas AP250. Prestasi membanggakan untuk Indonesia ini membuatnya berhasil mengantongi total poin akhir sebanyak 165 poin.

Tak kalah membanggakan, Ramadhipa juga berhasil bertengger di posisi klasemen akhir ketiga pada balapan perdananya di kelas AP250. Performa ini diraih kedua pebalap Astra Honda dengan mengalahkan lawan pebalap-pebalap lainnya yang menggunakan kapasitas mesin lebih besar.