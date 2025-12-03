Link Live Streaming SEA Games 2025 di Vision+: Ada Timnas Indonesia U-22 hingga Bulu Tangkis!

Simak link live live streaming SEA Games 2025 di Vision+ di artikel ini (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Gelaran SEA Games 2025 mulai memasuki pekan pertama dengan rangkaian pertandingan awal yang sudah berlangsung sejak Rabu (3/12/2025). Dua cabang olahraga yang membuka kompetisi tahun ini adalah sepakbola hingga badminton, menandai dimulainya pesta olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Seluruh pertandingan SEA Games 2025 dari berbagai cabang olahraga dapat ditonton streaming di VISION+. VISION+ menjadi pilihan utama bagi penonton yang menginginkan akses tayangan yang fleksibel, lengkap, dan bisa diakses dari mana saja.

Dari cabang sepak bola putra, Timnas Indonesia U-22 berada di Grup C bersama Myanmar dan Filipina. Laga perdana akan mempertemukan Indonesia dengan Filipina pada Senin (8/12/2025) pukul 16.00 WIB.

Dilanjutkan pertandingan kedua melawan Myanmar pada Jumat (12/12/2025) pukul 19.00 WIB. Semua pertandingan ini bisa disaksikan melalui VISION+ secara live streaming.

Adapun persaingan di grup lain termasuk Thailand, Timor Leste, dan Singapura, hingga Vietnam, Malaysia, dan Laos.

(Wikanto Arungbudoyo)