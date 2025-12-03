Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Link Live Streaming SEA Games 2025 di Vision+: Ada Timnas Indonesia U-22 hingga Bulu Tangkis!

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |15:22 WIB
Link Live Streaming SEA Games 2025 di Vision+: Ada Timnas Indonesia U-22 hingga Bulu Tangkis!
Simak link live live streaming SEA Games 2025 di Vision+ di artikel ini (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Gelaran SEA Games 2025 mulai memasuki pekan pertama dengan rangkaian pertandingan awal yang sudah berlangsung sejak Rabu (3/12/2025). Dua cabang olahraga yang membuka kompetisi tahun ini adalah sepakbola hingga badminton, menandai dimulainya pesta olahraga terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Nonton SEA Games di VISION+ dengan klik di sini

SEA Games 2025. (Foto: Laman resmi seagames2025)

Seluruh pertandingan SEA Games 2025 dari berbagai cabang olahraga dapat ditonton streaming di VISION+. VISION+ menjadi pilihan utama bagi penonton yang menginginkan akses tayangan yang fleksibel, lengkap, dan bisa diakses dari mana saja.

Dari cabang sepak bola putra, Timnas Indonesia U-22 berada di Grup C bersama Myanmar dan Filipina. Laga perdana akan mempertemukan Indonesia dengan Filipina pada Senin (8/12/2025) pukul 16.00 WIB.

Dilanjutkan pertandingan kedua melawan Myanmar pada Jumat (12/12/2025) pukul 19.00 WIB. Semua pertandingan ini bisa disaksikan melalui VISION+ secara live streaming.

Adapun persaingan di grup lain termasuk Thailand, Timor Leste, dan Singapura, hingga Vietnam, Malaysia, dan Laos. Dukung perjuangan atlet Indonesia dan ikuti setiap momennya hanya di VISION+. Download aplikasinya di Playstore ataupun Appstore sekarang, langganan mulai Rp20.000,-.

(Wikanto Arungbudoyo)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187509/eng_hian-DpYh_large.jpg
Analisis PBSI: Beregu Putra dan Tunggal Putri Jadi Tumpuan Utama Indonesia Raih Dua Medali Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187492/taufik_hidayat-YWhL_large.jpg
Taufik Hidayat Ungkap Alasan Bulu Tangkis Indonesia Hanya Dipatok Dua Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187460/jonatan_christie-4BIZ_large.jpg
Taufik Hidayat Ungkap Penyebab Jonatan Christie Batal Perkuat Indonesia di SEA Games 2025 meski Sempat Masuk Skuad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187294/jersey_tim_indonesia_di_sea_games_2025_resmi_dirilis_didit_hediprasetyo_foundation-9rv6_large.jpg
Jersey Baru Tim Indonesia di SEA Games 2025 Dirilis: Perpaduan Seni, Budaya dan Semangat Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187239/kiromal_katibin-nOZ7_large.jpg
Meski Veddriq Leonardo dan Kiromal Katibin Absen, FPTI Tetap Pasang Target Tinggi di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187222/jersey_tim_indonesia_di_sea_games_2025-6Zg2_large.jpg
Ini Makna Motif Toraja di Desain Jersey Tim Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement